|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51
Banderlog написав: Wirująświatła написав:Banderlog
вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный
у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)
Да, пан Психолог все було не Вам,
а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...
Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...
Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,
вас допускати до дітей не можна.
Я не особо сомневался в дипломе, этот вопрос меня не очень интересовал. Бывает, человек неплохой специалист и без диплома, а бывает, что диплом есть, а специалиста нет.
А пунктиков у Виталика много, не только какули. У него такое же болезненное отношение к учёбе, к сексу. Но я не думаю, что он "обичний "ліберальноволонтьорець". TUR
правильно написал:
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
И это не "стиль общения", как рассказывает Виталик. Это его сущность. Он дожил до 45-50 лет, но остался подростком. С детскими обидами и кучей комплексов. Не знаю, какие у него успехи по жизни, наверное, есть, раз он пишет о помещениях под аренду, но он ни разу не упомянул о семье - ни о жене, ни о детях, только о родителях, которые им не занимались. Чтобы не признавать обиду на них, он хвастается своей "самостоятельностью" в подростковом возрасте. Но эта "самостоятельность" сводится к поездкам в Польшу, участию в "банде" и возможности попивать пивко на одесском пляже. При этом у него какая-то прямо ненависть к олимпиадам и "удобным" детям, которым он походя приписывает РАС и вообще считает их чуть ли не УО (умственно отсталыми), даже не представляя себе, что кому-то может быть просто интересно учиться. Что у кого-то может быть интерес к знаниям, а не к пивку. И обидчивость у него совершенно детская.
Что его "допускати до дітей не можна", согласен. Поэтому его, наверно, в школу работать и не взяли. На что он тоже обижен.
Ну да бог с ним, и так ему, смотрю, вчера целый день посвятили.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 09 тра, 2025 11:55, всього редагувалось 2 разів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34320
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт?
Зачем сразу боль? Полюбите орков. Пусть уходят.
Я пока не Иисус Христос
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4921
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:56
инструменталка на аккордах известной песни (не путать с минусом)
может успих угадает что за песня..
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29866
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2484 раз.
- Подякували: 3480 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:32
Успіх написав:
..........
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?
Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть
А Ви чого такі озлоблені стали?
(те саме спостерігається останніми місяцями і за Продіджі)
А моя порада всім озлобленим - стабільна!
Раджу те саме, що і Холяві))
Всю свою злість спрямуйте на ворога!!!
І тут ваш вік - немає значення! Бо є 100500 способів нашкодити ворогу!
Було б лише бажання!©
Подскажите, как "нашкодити ворогу"? В каждом посте писать, как требует песикот: "Смерть хуйлу!"? Это, конечно, позволит быстро победить.
И я не стал озлобленным по жизни, просто надоел какой-то прямо дебилизм некоторых участников.
А "ангельські крила на плечах в мене теж не ростуть". Когда человек любое несогласие воспринимает как личное оскорбление и сходу переходит на хамство...
Человек регулярно учит, как надо
разговаривать, чтобы не вызвать неадекватную реакцию, но сам своих рекомендаций не придерживается.
Стоило мне написать, что меня лично больше интересуют не девиации, а психология "нормотипичных" людей, сразу последовал весьма грубый ответ. Ну, ладно, я сдержался и спокойно объяснил, что я не собирался запрещать ему писать о девиация, а всего лишь высказал мнение, что других участников больше интересуют не девиации. Потом ещё неадекватная реакция на какую-то мелочь. Ну а сомнение в том, что он психолог вообще вызвало бурю негодования и клозетные эпитеты.
А когда ещё начинается: "сначала дорастите до моего уровня"... У нас уже есть один, который "всегда прав". Может хватит?
Вспомните, как вы отвечали Флер.
Не считаете, что мне могли надоесть постоянные
нападки и оскорбления сразу нескольких человек? Так что я ещё очень "стримано і культурно" отвечаю. Причём , исключительно на откровенное хамство.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34320
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4068
|
|