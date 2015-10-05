|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51
Banderlog написав: Wirująświatła написав:Banderlog
вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный
у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)
Да, пан Психолог все було не Вам,
а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...
Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...
Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,
вас допускати до дітей не можна.
Я не особо сомневался в дипломе, этот вопрос меня не очень интересовал. Бывает, человек неплохой специалист и без диплома, а бывает, что диплом есть, а специалиста нет.
А пунктиков у Виталика много, не только какули. У него такое же болезненное отношение к учёбе, к сексу. Но я не думаю, что он "обичний "ліберальноволонтьорець". TUR
правильно написал:
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
И это не "стиль общения", как рассказывает Виталик. Это его сущность. Он дожил до 45-50 лет, но остался подростком. С детскими обидами и кучей комплексов. Не знаю, какие у него успехи по жизни, наверное, есть, раз он пишет о помещениях под аренду, но он ни разу не упомянул о семье - ни о жене, ни о детях, только о родителях, которые им не занимались. Чтобы не признавать обиду на них, он хвастается своей "самостоятельностью" в подростковом возрасте. Но эта "самостоятельность" сводится к поездкам в Польшу, участию в "банде" и возможности попивать пивко на одесском пляже. При этом у него какая-то прямо ненависть к олимпиадам и "удобным" детям, которым он походя приписывает РАС и вообще считает их чуть ли не УО (умственно отсталыми), даже не представляя себе, что кому-то может быть просто интересно учиться. Что у кого-то может быть интерес к знаниям, а не к пивку. И обидчивость у него совершенно детская.
Что его "допускати до дітей не можна", согласен. Поэтому его, наверно, в школу работать и не взяли. На что он тоже обижен.
Ну да бог с ним, и так ему, смотрю, вчера целый день посвятили.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 09 тра, 2025 11:55, всього редагувалось 2 разів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34322
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт?
Зачем сразу боль? Полюбите орков. Пусть уходят.
Я пока не Иисус Христос
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4922
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:56
инструменталка на аккордах известной песни (не путать с минусом)
может успих угадает что за песня..
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29866
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2484 раз.
- Подякували: 3480 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:32
Успіх написав:
..........
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?
Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть
А Ви чого такі озлоблені стали?
(те саме спостерігається останніми місяцями і за Продіджі)
А моя порада всім озлобленим - стабільна!
Раджу те саме, що і Холяві))
Всю свою злість спрямуйте на ворога!!!
І тут ваш вік - немає значення! Бо є 100500 способів нашкодити ворогу!
Було б лише бажання!©
Подскажите, как "нашкодити ворогу"? В каждом посте писать, как требует песикот: "Смерть хуйлу!"? Это, конечно, позволит быстро победить.
И я не стал озлобленным по жизни, просто надоел какой-то прямо дебилизм некоторых участников.
А "ангельські крила на плечах в мене теж не ростуть". Когда человек любое несогласие воспринимает как личное оскорбление и сходу переходит на хамство...
Человек регулярно учит, как надо
разговаривать, чтобы не вызвать неадекватную реакцию, но сам своих рекомендаций не придерживается.
Стоило мне написать, что меня лично больше интересуют не девиации, а психология "нормотипичных" людей, сразу последовал весьма грубый ответ. Ну, ладно, я сдержался и спокойно объяснил, что я не собирался запрещать ему писать о девиация, а всего лишь высказал мнение, что других участников больше интересуют не девиации. Потом ещё неадекватная реакция на какую-то мелочь. Ну а сомнение в том, что он психолог вообще вызвало бурю негодования и клозетные эпитеты.
А когда ещё начинается: "сначала дорастите до моего уровня"... У нас уже есть один, который "всегда прав". Может хватит?
Вспомните, как вы отвечали Флер.
Не считаете, что мне могли надоесть постоянные
нападки и оскорбления сразу нескольких человек? Так что я ещё очень "стримано і культурно" отвечаю. Причём , исключительно на откровенное хамство.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34322
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:27
Успіх
Вот ещё пример.
Зачем Виталик в посте viewtopic.php?p=5853303#p5853303
вставляет ссылки на кусочки лекции (даже не лекции, а просто беседы) с человеком, не называя его фамилию, под маркой на youtube "Виталя Ірпінь"?
А ведь вполне можно было без всякого труда просто выложить ссылку на оригинал:
Ради чего это?
Что этим доказывается? Что он знает кого-то, кого остальные не знают? И что?
Понятно же, что здесь люди с разными интересами и каждый
знает что-то, неизвестное другим.
Для того и форум. Если бы собрались люди, которые знают одно и то же, то смысла не было бы никакого.
Там, кстати, на 39-40 мин. он делает хороший вывод (даже не вывод, не знаю, как это назвать), который Виталик обрезал. Это, между прочим, к вашим вопросам о дипломах.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34322
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:43
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34322
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:45
Успіх написав:
Знову дивна модерація на Марсі!))
Я думаю що тебе лікують від латентної гомосятіни, яка проявляється в тому , що ти разом (сподіваюсь що окремо) з «псіхологом» бачиш її там, де її не спостерігається.
Хоча я залишаюсь глибоко переконаним, що тебе лікувати ефективно можна лише тижневим і більше баном.
І твоє щастя що модератори не витрачають час на відео-контент , який ти сюди носиш, видаляють не глядя. Бо по хорошому там ти мав відлетіти в бан на кілька місяців. І питання не в тому, що ти адресуєш це Флер . А в тому що це рівень якщо не зони, то казарми строкової служби стройбата.
Можливо тут багато хто слухав в 14-16 років контент типу «Красная плесень» з 3-этажным матом та тому подібною вульгарною гниллю. Але зараз тут всім не по 16, і ми сидимо не в сільському клубі чи біля туалету твоєї сільської школи. Ти трохи наплутав, де ти. І форум фінанс зовсвм не прикрашають переходи на помийні ями, які ти тут організовуєш.
Тому, не жалівся б ти на модерацію, тобі треба молитись , що ти ще тут є.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:24
Hotab написав:
тобі треба молитись , що ти ще тут є.
Дивитись, як легко мене здихатись на місяць! Ти, або будь-хто інший, кидає 10 000грн на ЗСУ/повернись живим, скрін/фото квитанції(на фоні цього форуму) оплати викладає тут і я ОБІЦЯЮ/ДАЮ СЛОВО, що не буду писати місяць часу на жодній гілці цього форуму!
Ну, кому дошкуляє Успіх?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8061
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:32
ЛАД написав:
Подскажите, как "нашкодити ворогу"? В каждом посте писать, как требует песикот: "Смерть хуйлу!"? Это, конечно, позволит быстро победить
Я Холяві(псевдопатріоту/який б'є себе п'ятою в груди, який він правильний патріот) і іншим "таким же" раджу пробратись в тил ворога і допомогти товарняку з ворожою технікою зійти з колії!
Для цього не треба бути в рамках М25-60!
А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8061
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:35
Успіх написав: Hotab написав:
тобі треба молитись , що ти ще тут є.
Дивитись, як легко мене здихатись на місяць! Ти, або будь-хто інший, кидає 10 000грн на ЗСУ/повернись живим, скрін/фото квитанції(на фоні цього форуму) оплати викладає тут і я ОБІЦЯЮ/ДАЮ СЛОВО, що не буду писати місяць часу на жодній гілці цього форуму!
Ну, кому дошкуляє Успіх?
Справа в тому , що (і я це бачу досить чітко на сьогодні) що ти і сам вже зрозумів, що зайвий тут.
Поки ти служив, ти:
З одного боку користувався безумовною повагою і вдячністю
З іншого тобі пробачилось те, що іншим - ні. І навіть твоя недалекість і дещо придуркувата поведінка сприймалась «ну що ж, хай бавиться, йому треба якась розрядка».
Ще деякий час ти покористувався поствоєнним синдромом, придумавши контузії і необхідність емоційного розвантаження.
Але всі ліміти вибрано
Зараз тебе оцінюють по твоїм нинішнім діям і словам. Тобто по всій строгості..
І ти виявився не готовий. Розумного ти нічого запропонувати не можеш, а придуркуватість всіх утомила
Ти це сам добре бачиш. І тобі стало некомфортно.
Продати за будь які гроші те, що має статись само - не вийде
А донатять тут і без твоїх провокацій, не переймайся.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|4069
|
|