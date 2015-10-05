Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:45

Успіх написав: Знову дивна модерація на Марсі!))

Знову дивна модерація на Марсі!))

Я думаю що тебе лікують від латентної гомосятіни, яка проявляється в тому , що ти разом (сподіваюсь що окремо) з «псіхологом» бачиш її там, де її не спостерігається.Хоча я залишаюсь глибоко переконаним, що тебе лікувати ефективно можна лише тижневим і більше баном.І твоє щастя що модератори не витрачають час на відео-контент , який ти сюди носиш, видаляють не глядя. Бо по хорошому там ти мав відлетіти в бан на кілька місяців. І питання не в тому, що ти адресуєш це Флер . А в тому що це рівень якщо не зони, то казарми строкової служби стройбата.Можливо тут багато хто слухав в 14-16 років контент типу «Красная плесень» з 3-этажным матом та тому подібною вульгарною гниллю. Але зараз тут всім не по 16, і ми сидимо не в сільському клубі чи біля туалету твоєї сільської школи. Ти трохи наплутав, де ти. І форум фінанс зовсвм не прикрашають переходи на помийні ями, які ти тут організовуєш.Тому, не жалівся б ти на модерацію, тобі треба молитись , що ти ще тут є.