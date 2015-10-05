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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:51

Успіх

Для цього не треба бути в рамках М25-60!


Для цього треба як мінімуми не перебувати на в/службі в ЗСУ принаймні з 2014 року жодного дня. І це умова необхідна , але не достатня.
Достатньою умовою можливо була б відсутність українського громадянства, на додачу до високої морально-психологічної стійкість на співбесідах на БП , та ще дещо.
В будь якому разі , ти навіть зеленої уяви не маєш скільки всього треба, щоб вчинити диверсію на чужій невідомій тобі території. Але вчергове любиш говори про те, в чому нуль.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:54

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Подскажите, как "нашкодити ворогу"? В каждом посте писать, как требует песикот: "Смерть хуйлу!"? Это, конечно, позволит быстро победить
Я Холяві(псевдопатріоту/який б'є себе п'ятою в груди, який він правильний патріот) і іншим "таким же" раджу пробратись в тил ворога і допомогти товарняку з ворожою технікою зійти з колії!
Для цього не треба бути в рамках М25-60!
А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...



...я тобі вже давно писав , щоб ти дойшов до псіхіатра , бо справи кебські ....
...а як ще алкоголь приймеш то те -НЕСУРАЗНЄ від тебе , видає в тобі звичайного олігофрена (це не злий вислів ).
...я знаю що ти патріот , тільки з війска дриманув -дизертір .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:17

  Wirująświatła написав:инструменталка на аккордах известной песни (не путать с минусом)
может успих угадает что за песня..

Ні, не можу вгадати.
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:59

Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:02

  ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"

У меня вопросик к учительнице. Жирно ей не будет, не?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07

  ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"


Можливо вчителька буде не одна їх «пасти»))
2 чи 3.
Ну і явно ж хоче щоб її (та колег) дорогу з відпочинком взяли на себе батьки.

Не виключаю варіант, що вчителька це розцінює як власну працю, бо тут дійсно не до відпочинку, якщо вона відповідальна за дітей.
А ціна її робити тут вже її політ мрій))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:13

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
Думаю тут вплив того, що за кордон різко менше стало виїздити, ті хто ще може ті по внутрішнім напрямкам відпочивають, як ті ж санаторії, самих санаторіїв сильно поменшало, от і маємо - попит трохи зріс, пропозиція впала, ціна в Україні зросла.
Друге, що ви можете не враховувати- чи в Німеччині то ринкова ціна, чи завдяки якимось держпрограмам чи дотаціям. Бо за 64 ойро номер на добу, сніданок, вечеря і якісь процедури- звучить аж занадто бюджетно. Як би то не було 50% собівартості насправді.
Faceless
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  #<1 ... 369370371372
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