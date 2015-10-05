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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:51
Успіх
Для цього не треба бути в рамках М25-60!
Для цього треба як мінімуми не перебувати на в/службі в ЗСУ принаймні з 2014 року жодного дня. І це умова необхідна , але не достатня.
Достатньою умовою можливо була б відсутність українського громадянства, на додачу до високої морально-психологічної стійкість на співбесідах на БП , та ще дещо.
В будь якому разі , ти навіть зеленої уяви не маєш скільки всього треба, щоб вчинити диверсію на чужій невідомій тобі території. Але вчергове любиш говори про те, в чому нуль.
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Hotab
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:54
Успіх написав: ЛАД написав:
Подскажите, как "нашкодити ворогу"? В каждом посте писать, как требует песикот: "Смерть хуйлу!"? Это, конечно, позволит быстро победить
Я Холяві(псевдопатріоту/який б'є себе п'ятою в груди, який він правильний патріот) і іншим "таким же" раджу пробратись в тил ворога і допомогти товарняку з ворожою технікою зійти з колії!
Для цього не треба бути в рамках М25-60!
А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...
...я тобі вже давно писав , щоб ти дойшов до псіхіатра , бо справи кебські ....
...а як ще алкоголь приймеш то те -НЕСУРАЗНЄ від тебе , видає в тобі звичайного олігофрена (це не злий вислів ).
...я знаю що ти патріот , тільки з війска дриманув -дизертір .
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:17
Wirująświatła написав:
инструменталка на аккордах известной песни (не путать с минусом)
может успих угадает что за песня..
Ні, не можу вгадати.
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Успіх
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:59
Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:02
ЛАД написав:
Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
У меня вопросик к учительнице. Жирно ей не будет, не?
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Бетон
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:07
ЛАД написав:
Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
Можливо вчителька буде не одна їх «пасти»))
2 чи 3.
Ну і явно ж хоче щоб її (та колег) дорогу з відпочинком взяли на себе батьки.
Не виключаю варіант, що вчителька це розцінює як власну працю, бо тут дійсно не до відпочинку, якщо вона відповідальна за дітей.
А ціна її робити тут вже її політ мрій))
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:13
ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
Думаю тут вплив того, що за кордон різко менше стало виїздити, ті хто ще може ті по внутрішнім напрямкам відпочивають, як ті ж санаторії, самих санаторіїв сильно поменшало, от і маємо - попит трохи зріс, пропозиція впала, ціна в Україні зросла. Але ціна як на просто базу відпочинку якось занадто. Хз що то.
Друге, що ви можете не враховувати- чи в Німеччині то ринкова ціна, чи завдяки якимось держпрограмам чи дотаціям. Бо за 64 ойро номер на добу, сніданок, вечеря і якісь процедури- звучить аж занадто бюджетно. Як би то не було 50% собівартості насправді.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:29
ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
Чисто з цікавості глянув. Санаторій Миргород. Номер стандарт. Для дітей 1090 грн на добу з харчуванням і якимись процедурами. Найдорожчий люкс 2310.
Не знаю, що там у вас вчителька знайшла за базу відпочинку.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:49
Faceless написав:
ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"
Думаю тут вплив того, що за кордон різко менше стало виїздити, ті хто ще може ті по внутрішнім напрямкам відпочивають, як ті ж санаторії, самих санаторіїв сильно поменшало, от і маємо - попит трохи зріс, пропозиція впала, ціна в Україні зросла. Але ціна як на просто базу відпочинку якось занадто. Хз що то.
Друге, що ви можете не враховувати- чи в Німеччині то ринкова ціна, чи завдяки якимось держпрограмам чи дотаціям. Бо за 64 ойро номер на добу, сніданок, вечеря і якісь процедури- звучить аж занадто бюджетно. Як би то не було 50% собівартості насправді.
Первое и сам понимаю.
Второе не уточнял, но я рассказал, почему интересуюсь, и они мне назвали цену. Думаю, что если бы это было по держпрограмам чи дотаціям они бы мне сказали. Вернутся, уточню.
То. что написали Бетон
и Hotab
, я тоже понимаю Но даже если 1 учительница на 5 детей и с каждого на неё по 80 евро, то цена 320 евро на неделю тоже как-то многовато.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:01
ЛАД написав:
Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
Если вы поедете вместе с внучкой в Болгарию - цена вопроса в июле на завтрак+ужин на 7 дней там (+ дорога включена 9дней итого) = от 22 000 грн за двоих включая проезд итого!!
Востаннє редагувалось TUR
в П'ят 09 тра, 2025 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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