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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:03

Жиза

ЛАД
Можливо вчителька може розписати складові ціни?)
Хоча , колись памʼятаю моя мала в танцювальному колективі була, і там запропонували поїхати чотирьом парам (танець парний) в Крим на море. Типу виступи/конкурси танцювальні і відпочинок одночасно. Мені тоді здалося надто багато (чи дійсно то було дорого, чи по мірці моїх тоді не надто великих доходів, хто зна) , і ми відмовились. Так було програне місце «в основі»)) , в подальшому танець для виступів на конкурсах ставили платоспроможні, а не у кого краще виходить))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:11

  Faceless написав:......
Чисто з цікавості глянув. Санаторій Миргород. Номер стандарт. Для дітей 1090 грн на добу з харчуванням і якимись процедурами. Найдорожчий люкс 2310.
Не знаю, що там у вас вчителька знайшла за базу відпочинку.
Вы смотрели здесь - https://zahidkurort.com.ua/uk/sanatorij-mirgorod/#ciny? Но тут санаторий "Березовий гай". Это то же самое (знаю, что там на территории несколько санаториев, если правильно помню)? И интересно, почему для детей и инвалидов цена указана без НДС? И я правильно понимаю, что это цена с человека, а не за номер?
На этом сайте - https://sanatorii.in.ua/sanatoriy-mirgorod/ - цены немного другие, хотя не сильно отличаются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:16

  TUR написав:
  ЛАД написав:Интересно мы живём.
У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой.
На 7 дней.
Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.

Если вы поедете вместе с внучкой в Болгарию - цена вопроса в июле на завтрак+ужин на 7 дней там (+ дорога включена 9дней итого) = от 22 000 грн за двоих включая проезд итого!!
Как раз собрался посмотреть. :)
Это по путёвке или дикарём? Если у вас ссылка под рукой, буду благодарен.
Правда с классом ей, конечно, интереснее, особенно, когда сейчас общения не хватает - занятия-то онлайн.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:18

  Hotab написав:ЛАД
Можливо вчителька може розписати складові ціни?)
Хоча , колись памʼятаю моя мала в танцювальному колективі була, і там запропонували поїхати чотирьом парам (танець парний) в Крим на море. Типу виступи/конкурси танцювальні і відпочинок одночасно. Мені тоді здалося надто багато (чи дійсно то було дорого, чи по мірці моїх тоді не надто великих доходів, хто зна) , і ми відмовились. Так було програне місце «в основі»)) , в подальшому танець для виступів на конкурсах ставили платоспроможні, а не у кого краще виходить))

Знаю и такое. В данном случае это не грозит - в школе-то учить всё равно будут. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:32

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:Это по путёвке или дикарём?

Это по путевке. Например отель Ryor в Солнечном береге.
Если "все включено" то для вас обоих это от 26 600 грн (включая страховки и дорогу) - отель Сarnival 3* на Золотых Песках. Цены даны если внучке меньше 12 лет
TUR
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