ЛАД Можливо вчителька може розписати складові ціни?) Хоча , колись памʼятаю моя мала в танцювальному колективі була, і там запропонували поїхати чотирьом парам (танець парний) в Крим на море. Типу виступи/конкурси танцювальні і відпочинок одночасно. Мені тоді здалося надто багато (чи дійсно то було дорого, чи по мірці моїх тоді не надто великих доходів, хто зна) , і ми відмовились. Так було програне місце «в основі»)) , в подальшому танець для виступів на конкурсах ставили платоспроможні, а не у кого краще виходить))
Faceless написав:...... Чисто з цікавості глянув. Санаторій Миргород. Номер стандарт. Для дітей 1090 грн на добу з харчуванням і якимись процедурами. Найдорожчий люкс 2310. Не знаю, що там у вас вчителька знайшла за базу відпочинку.
ЛАД написав:Интересно мы живём. У внучки в классе учительница предложила поехать в июле на базу отдыха под Полтавой. На 7 дней. Цена вопроса 18000 грн - примерно 400 евро.
Если вы поедете вместе с внучкой в Болгарию - цена вопроса в июле на завтрак+ужин на 7 дней там (+ дорога включена 9дней итого) = от 22 000 грн за двоих включая проезд итого!!
Как раз собрался посмотреть. Это по путёвке или дикарём? Если у вас ссылка под рукой, буду благодарен. Правда с классом ей, конечно, интереснее, особенно, когда сейчас общения не хватает - занятия-то онлайн.
Hotab написав:ЛАД Можливо вчителька може розписати складові ціни?) Хоча , колись памʼятаю моя мала в танцювальному колективі була, і там запропонували поїхати чотирьом парам (танець парний) в Крим на море. Типу виступи/конкурси танцювальні і відпочинок одночасно. Мені тоді здалося надто багато (чи дійсно то було дорого, чи по мірці моїх тоді не надто великих доходів, хто зна) , і ми відмовились. Так було програне місце «в основі»)) , в подальшому танець для виступів на конкурсах ставили платоспроможні, а не у кого краще виходить))
Знаю и такое. В данном случае это не грозит - в школе-то учить всё равно будут.
Это по путевке. Например отель Ryor в Солнечном береге. Если "все включено" то для вас обоих это от 26 600 грн (включая страховки и дорогу) - отель Сarnival 3* на Золотых Песках. Цены даны если внучке меньше 12 лет