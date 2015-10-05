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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:04

  TUR написав:
  ЛАД написав:Спасибо. Меньше - только 8.

Выше я дал дал цены с выездом из Киева.
С выездом из Харькова- с учетом стоимости дороги и страховки цены:
- на завтрак + ужин от 24000 грн
- все включено от 28700 грн
Это на июль за двоих на 7 ночей там + дорога

Болгария сейчас самый дешёвый вариант?
Какие-нибудь Черногория, Халкидики заметно дороже (если не по путёвке)? Или туда сейчас сложно добираться?
И цены из Харькова в Болгарию вы назвали - это автобус из Харькова?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:09

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:Или туда сейчас сложно добираться?

Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже.
Болгария самый дешевый вариант.
Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено).
Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс.
Греция - от 30 тыс без еды
Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена).
Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))
TUR
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