Болгария сейчас самый дешёвый вариант?
Какие-нибудь Черногория, Халкидики заметно дороже (если не по путёвке)? Или туда сейчас сложно добираться?
И цены из Харькова в Болгарию вы назвали - это автобус из Харькова?
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:04
Болгария сейчас самый дешёвый вариант?
Какие-нибудь Черногория, Халкидики заметно дороже (если не по путёвке)? Или туда сейчас сложно добираться?
И цены из Харькова в Болгарию вы назвали - это автобус из Харькова?
Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:09
Re: Психологія та інші цікавинки
Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже.
Болгария самый дешевый вариант.
Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено).
Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс.
Греция - от 30 тыс без еды
Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена).
Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))
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