Выше я дал дал цены с выездом из Киева. С выездом из Харькова- с учетом стоимости дороги и страховки цены: - на завтрак + ужин от 24000 грн - все включено от 28700 грн Это на июль за двоих на 7 ночей там + дорога
Болгария сейчас самый дешёвый вариант? Какие-нибудь Черногория, Халкидики заметно дороже (если не по путёвке)? Или туда сейчас сложно добираться? И цены из Харькова в Болгарию вы назвали - это автобус из Харькова?
Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже. Болгария самый дешевый вариант. Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено). Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс. Греция - от 30 тыс без еды Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена). Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))
Успіх написав:А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...
Для этого нужно иметь серебряные руки. В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁
А що ви смієтесь? Розкурочити там, де йде стик двох рельсів! Попідважувати/витягнути "костилі"... Ехххххххх, можливо все - було б лише бажання!!!(і справжній патріотичний дух!) А не оті тутешні псевдопатріоти🤮🤮🤮
Hotab написав:Вони хоч коли небуть відображаються на агрегаторах типу СкайСканер, чи Тікет.юа??
нет. Первый рейс из Жешув в Тиват будет 05.06 и стоит 85 долл (с багажом) Жешув (RZE) - Тиват (TIV) A-321 U5 7523 05.06.2025 чт 10:45
Чи може місця на такі рейси окремо від пакетного туру не можна купити?
Да. Можно купить отдельно.
Дякую. Саме цей рейс я також бачу, це WizzAir Malta. На диво вони світять . А взагалі як працює ця система у інших, закритих авіаперевізників? Переважна орієнтація на пакетні тури і можливість купити без пакету по залишковому принципу? Чи всі хто має в знайомстві турагента може без пакету купити квиток на чартер в будь який час з моменту появи рейсу?
ЛАД написав:На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры. Цена 450 евро с человека. У меня вопрос Успиха: "Как так?"
Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже. Болгария самый дешевый вариант. Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено). Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс. Греция - от 30 тыс без еды Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена). Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))
Турція у липні там здохнуть можна, плюс там де усе включено там одні москалі.
Faceless написав:...... Чисто з цікавості глянув. Санаторій Миргород. Номер стандарт. Для дітей 1090 грн на добу з харчуванням і якимись процедурами. Найдорожчий люкс 2310. Не знаю, що там у вас вчителька знайшла за базу відпочинку.
Так, саме по першому посиланню дивився. Нажаль, взагалі не шарю по санаторіях, був тільки в Моршині, але як ви відзначили, і по другому посиланню порядок цифр той самий, тоюто в середньому вдвічі дешевше, ніж ота путівка що вчителька організовує. Навіть якщо в ті 18к додати проїзд. Хіба що на таксі з Харкова.
Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже. Болгария самый дешевый вариант. Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено). Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс. Греция - от 30 тыс без еды Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена). Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))
Турція у липні там здохнуть можна, плюс там де усе включено там одні москалі.
Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато. Також глянути хайкінг тури. Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш