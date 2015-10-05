RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 372373374375>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:04

  TUR написав:
  ЛАД написав:Спасибо. Меньше - только 8.

Выше я дал дал цены с выездом из Киева.
С выездом из Харькова- с учетом стоимости дороги и страховки цены:
- на завтрак + ужин от 24000 грн
- все включено от 28700 грн
Это на июль за двоих на 7 ночей там + дорога

Болгария сейчас самый дешёвый вариант?
Какие-нибудь Черногория, Халкидики заметно дороже (если не по путёвке)? Или туда сейчас сложно добираться?
И цены из Харькова в Болгарию вы назвали - это автобус из Харькова?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34337
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:09

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:Или туда сейчас сложно добираться?

Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже.
Болгария самый дешевый вариант.
Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено).
Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс.
Греция - от 30 тыс без еды
Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена).
Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 05.04.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:45

  Успіх написав:А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...

Для этого нужно иметь серебряные руки.
В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8171
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6429 раз.
Подякували: 21507 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:55

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© ???

  Сибарит написав:
  Успіх написав:А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...

Для этого нужно иметь серебряные руки.
В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁

А що ви смієтесь? :D
Розкурочити там, де йде стик двох рельсів! Попідважувати/витягнути "костилі"...
Ехххххххх, можливо все - було б лише бажання!!!(і справжній патріотичний дух!)
А не оті тутешні псевдопатріоти🤮🤮🤮
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8063
З нами з: 18.03.21
Подякував: 254 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:00

  TUR написав:..........
Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))

Из Харькова в Болгарию автобусом тоже мазохизм. :)
Уж лучше до Одессы поездом, в автобусом уже из Одессы.
За инфу большое спасибо!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34337
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:27

  TUR написав:
  Hotab написав:Вони хоч коли небуть відображаються на агрегаторах типу СкайСканер, чи Тікет.юа??

нет.
Первый рейс из Жешув в Тиват будет 05.06 и стоит 85 долл (с багажом)
Жешув (RZE) - Тиват (TIV)
A-321
U5 7523
05.06.2025 чт 10:45
Чи може місця на такі рейси окремо від пакетного туру не можна купити?

Да. Можно купить отдельно.

Дякую. Саме цей рейс я також бачу, це WizzAir Malta. На диво вони світять .
А взагалі як працює ця система у інших, закритих авіаперевізників? Переважна орієнтація на пакетні тури і можливість купити без пакету по залишковому принципу? Чи всі хто має в знайомстві турагента може без пакету купити квиток на чартер в будь який час з моменту появи рейсу?
Hotab
 
Повідомлень: 15028
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:32

  ЛАД написав:На этой неделе знакомые в Германии поехал на те же 7 дней в санаторий в Мариенбад. Взяли завтрак+ужин. В цену входят ещё какие-то процедуры.
Цена 450 евро с человека.
У меня вопрос Успиха: "Как так?"

Це скоріш за все не санаторій, а містечко у Чехії.
Наприклад там отель з такими умовами:
https://www.booking.com/hotel/cz/falken ... ad.de.html
З процедур може шось й входить, плюс зараз не сезон.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 09 тра, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:35

  TUR написав:
  ЛАД написав:Или туда сейчас сложно добираться?

Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже.
Болгария самый дешевый вариант.
Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено).
Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс.
Греция - от 30 тыс без еды
Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена).
Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))

Турція у липні там здохнуть можна, плюс там де усе включено там одні москалі.
Water
 
Повідомлень: 2996
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:41

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Чисто з цікавості глянув. Санаторій Миргород. Номер стандарт. Для дітей 1090 грн на добу з харчуванням і якимись процедурами. Найдорожчий люкс 2310.
Не знаю, що там у вас вчителька знайшла за базу відпочинку.
Вы смотрели здесь - https://zahidkurort.com.ua/uk/sanatorij-mirgorod/#ciny? Но тут санаторий "Березовий гай". Это то же самое (знаю, что там на территории несколько санаториев, если правильно помню)? И интересно, почему для детей и инвалидов цена указана без НДС? И я правильно понимаю, что это цена с человека, а не за номер?
На этом сайте - https://sanatorii.in.ua/sanatoriy-mirgorod/ - цены немного другие, хотя не сильно отличаются.
Так, саме по першому посиланню дивився. Нажаль, взагалі не шарю по санаторіях, був тільки в Моршині, але як ви відзначили, і по другому посиланню порядок цифр той самий, тоюто в середньому вдвічі дешевше, ніж ота путівка що вчителька організовує. Навіть якщо в ті 18к додати проїзд. Хіба що на таксі з Харкова.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36073
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8191 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:51

Re: Психологія та інші цікавинки

Water написав:
  TUR написав:
  ЛАД написав:Или туда сейчас сложно добираться?

Я дал цены на переезд на автобусе. Безусловно что поездка наземно на автобусе в Черногорию или Грецию дальше и дороже. Помимо этого эти страны тоже дороже.
Болгария самый дешевый вариант.
Для примера - Турция - от 30 тыс на двоих (все включено).
Черногория без питания - от 25 тыс на двоих. С завтраками от 27 тыс.
Греция - от 30 тыс без еды
Эти все цены при проезде автобусом (стоимость включена).
Но ехать туда-обратно автобусом - мазохизм)))

Турція у липні там здохнуть можна, плюс там де усе включено там одні москалі.
Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36073
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8191 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 372373374375>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8532)
09.05.2025 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron