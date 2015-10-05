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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:54

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...

Для этого нужно иметь серебряные руки.
В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁

А що ви смієтесь? :D
Розкурочити там, де йде стик двох рельсів! Попідважувати/витягнути "костилі"...
Ехххххххх, можливо все - було б лише бажання!!!(і справжній патріотичний дух!)
А не оті тутешні псевдопатріоти🤮🤮🤮

Лучше на полном ходу бросить лом в туалет поезда
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:57

  Faceless написав:Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш

Хайкінг це зараз, але вже теж припікає.
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
Water
 
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