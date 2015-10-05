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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:54
Успіх написав: Сибарит написав: Успіх написав:
А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...
Для этого нужно иметь серебряные руки.
В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁
А що ви смієтесь?
Розкурочити там, де йде стик двох рельсів! Попідважувати/витягнути "костилі"...
Ехххххххх, можливо все - було б лише бажання!!!(і справжній патріотичний дух!)
А не оті тутешні псевдопатріоти🤮🤮🤮
Лучше на полном ходу бросить лом в туалет поезда
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:57
Faceless написав:
Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш
Хайкінг це зараз, але вже теж припікає.
2 ЛАД
На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
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