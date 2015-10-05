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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:54

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...

Для этого нужно иметь серебряные руки.
В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁

А що ви смієтесь? :D
Розкурочити там, де йде стик двох рельсів! Попідважувати/витягнути "костилі"...
Ехххххххх, можливо все - було б лише бажання!!!(і справжній патріотичний дух!)
А не оті тутешні псевдопатріоти🤮🤮🤮

Лучше на полном ходу бросить лом в туалет поезда
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:57

  Faceless написав:Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш

Хайкінг це зараз, але вже теж припікає.
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:19

  Faceless написав:.....
Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш

Можно.
Но согласитесь, что для детей в 6 и 8 лет это не очень актуально. :)
Когда-то катались на машине с юг в сторону Стамбула. Как-то уже поближе к Стамбулу плутанули (искали какую-то достопримечательность) и заехали в село на горе. Тогда там была совершенная глухомань. Вот туда бы я поехал, но потом пытались вспомнить, где мы были, так и не удалось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:35

  Water написав: ......
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.

Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. :)
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:38

Диверсант. Ч.1. Від киці до шпали

Сибарит

Лучше на полном ходу бросить лом в туалет поезда


львівського метро на Левандівку.
Де заморожений недобуд відчувається як успішний і зданий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:42

  ЛАД написав:
  Water написав: ......
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.

Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. :)
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?

Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:
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Красивую песню не испортишь ничем

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 00:14

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав: ......
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.

Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. :)
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?

Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 00:19

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. :)
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?

Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.

За дитину та 60+ показує за двох максимум 88 злотих.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 00:27

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.


Та то треба на бусі зі Львова прямо в аеропорт за 700 з людини, і не вигадувати нічого.
А Харків-Львів , так порядка 1000 грн купе на пристойних потягах , і менше 500 грн за ковбойський, який добу їде (відкидається без варіантів).
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  #<1 ... 372373374375
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