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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:54
Успіх написав: Сибарит написав: Успіх написав:
А достатньо скористатись ломом, чи якоюсь арматурою, щоб пошкодити колію...
Для этого нужно иметь серебряные руки.
В качестве варианта могу предложить ещё и надфиль 😁
А що ви смієтесь?
Розкурочити там, де йде стик двох рельсів! Попідважувати/витягнути "костилі"...
Ехххххххх, можливо все - було б лише бажання!!!(і справжній патріотичний дух!)
А не оті тутешні псевдопатріоти🤮🤮🤮
Лучше на полном ходу бросить лом в туалет поезда
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Сибарит
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:57
Faceless написав:
Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш
Хайкінг це зараз, але вже теж припікає.
2 ЛАД
На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:19
Faceless написав:
.....
Можна ще поїхати не на море, а в Кападокію, плюс захопити Істанбул. Краса неймовірна, готелі в печерах, політати на кулях, оцінити місцеву кухню і вино
. І кацапів буде навряд багато.
Також глянути хайкінг тури.
Щоправда, за липень теж не впевнений що там не здохнеш
Можно.
Но согласитесь, что для детей в 6 и 8 лет это не очень актуально.
Когда-то катались на машине с юг в сторону Стамбула. Как-то уже поближе к Стамбулу плутанули (искали какую-то достопримечательность) и заехали в село на горе. Тогда там была совершенная глухомань. Вот туда бы я поехал, но потом пытались вспомнить, где мы были, так и не удалось.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:35
Water написав:
......
2 ЛАД
На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет.
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:38
Сибарит
Лучше на полном ходу бросить лом в туалет поезда
львівського метро на Левандівку.
Де заморожений недобуд відчувається як успішний і зданий.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:42
ЛАД написав: Water написав:
......
2 ЛАД
На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет.
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?
Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн.
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Water
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Додано: Суб 10 тра, 2025 00:10
Красивую песню не испортишь ничем
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 10 тра, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 10 тра, 2025 00:14
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
......
2 ЛАД
На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет.
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?
Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн.
Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 00:19
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет.
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?
Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн.
Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.
За дитину та 60+ показує за двох максимум 88 злотих.
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Water
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Додано: Суб 10 тра, 2025 00:27
Та то треба на бусі зі Львова прямо в аеропорт за 700 з людини, і не вигадувати нічого.
А Харків-Львів , так порядка 1000 грн купе на пристойних потягах , і менше 500 грн за ковбойський, який добу їде (відкидається без варіантів).
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