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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 01:00

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.............
Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.

За дитину та 60+ показує за двох максимум 88 злотих.

Це за що?
Бо https://booking.uz.gov.ua/ показує на потяг таку саме ціну, як ви написали - 3084 грн.
А до якого віку зараз на наших потягах знижка для дітей?
Чи це за Перемишль-Жешув-Перемишль?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 08:17

танцы с утра для настроения
:D :D :D

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 08:27

rjkz фильм для вас на инглише. про эмигрантов и дружбу в нй (гарлем).
https://www.youtube.com/watch?v=z_AZP3XzADs
(с украинских и европейских ip не открывается)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 09:37

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав: ......
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.

Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. :)
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?

Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

70+ баксів :shock: ,
колись +- 1993 році з Дніпропетровська до москви ЯК40 за 3 бакса, оце так інфляція :shock:
Vadim_
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