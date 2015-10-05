Water написав:............. Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн.
Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.
За дитину та 60+ показує за двох максимум 88 злотих.
Це за що? Бо https://booking.uz.gov.ua/ показує на потяг таку саме ціну, як ви написали - 3084 грн. А до якого віку зараз на наших потягах знижка для дітей? Чи це за Перемишль-Жешув-Перемишль?
Water написав: ...... 2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.
Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?
Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн.
70+ баксів , колись +- 1993 році з Дніпропетровська до москви ЯК40 за 3 бакса, оце так інфляція