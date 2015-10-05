Додано: Суб 10 тра, 2025 11:07

Як у вас в Києві, чи по інших містах з цим?Бо в місті Лева 100500років йшли до валідаторів в ГТ(відносно тої ж Польщі)Вже, навіть були поцепили ті валідатори по ГТ десь за рік(чи більше) до повномасштабки.І нарешті, вже аж під час повномасштабки запустили їх в роботу.Але що я хочу сказати - "контроль"(виловлювання зайців) зробили якось по дибільному))У вас теж так?Контролери завжди одягнені в спецодяг(чорний з нашивками "контролер") - це ж "зайцям" подарунок космічного масштабу!))Бо, це ж можна стояти завжди біля дверей і, якщо заходить контроль - швидко вискочити! Або стояти біля валідатора і теж пильнувати контроль... і якщо бачиш, що він заходить - зразу "пікнути" свою "леокартку", або смартфоном!Це ж можна так ніколи не попастись, якщо постійно/пильно слідкувати за контролерами, які на зупинці/заходять в ГТ!п.с.Контролери в ГТ відносно частенько трапляються мені.Я завжди мовчки показую у розгорнутому вигляді УБД і, мені або мовчки кивають, або кажуть "добре".А от вчора, показую контролеру(старшій жіночці) посвідчення, а вона така - "дякую, з повагою".Я відповів - "дякую"Мені було приємно від цих слів!Не те що тут на форумі всякі хотаби з холявами з пропитими мізками🤦🏻