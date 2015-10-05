Як у вас в Києві, чи по інших містах з цим?
Бо в місті Лева 100500років йшли до валідаторів в ГТ
(відносно тої ж Польщі)
Вже, навіть були поцепили ті валідатори по ГТ десь за рік(чи більше) до повномасштабки.
І нарешті, вже аж під час повномасштабки запустили їх в роботу.
Але що я хочу сказати - "контроль"(виловлювання зайців) зробили якось по дибільному))
У вас теж так?
Контролери завжди одягнені в спецодяг(чорний з нашивками "контролер") - це ж "зайцям" подарунок космічного масштабу!))
Бо, це ж можна стояти завжди біля дверей і, якщо заходить контроль - швидко вискочити! Або стояти біля валідатора і теж пильнувати контроль... і якщо бачиш, що він заходить - зразу "пікнути" свою "леокартку", або смартфоном!
Це ж можна так ніколи не попастись, якщо постійно/пильно слідкувати за контролерами, які на зупинці/заходять в ГТ!
п.с.
Контролери в ГТ відносно частенько трапляються мені.
Я завжди мовчки показую у розгорнутому вигляді УБД і, мені або мовчки кивають, або кажуть "добре".
А от вчора, показую контролеру(старшій жіночці) посвідчення, а вона така - "дякую, з повагою".
Я відповів - "дякую"
Мені було приємно від цих слів!
Не те що тут на форумі всякі хотаби з холявами з пропитими мізками🤦🏻