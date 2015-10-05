RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 374375376377>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 01:00

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.............
Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

Ну то я вірно сказав, що Харків-Перемишль-Харків дорожче буде ніж літак Жешув-Задар-Жешув. Тільки Харків-Перемишль-Харків виходить 6168 грн - за сьогоднішнім курсом 131 євро - вже майже вдвічі дорожче за літак. А ще плюс Перемишль-Жешув-Перемишль.

За дитину та 60+ показує за двох максимум 88 злотих.

Це за що?
Бо https://booking.uz.gov.ua/ показує на потяг таку саме ціну, як ви написали - 3084 грн.
А до якого віку зараз на наших потягах знижка для дітей?
Чи це за Перемишль-Жешув-Перемишль?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34342
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 08:17

танцы с утра для настроения
:D :D :D

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 08:27

rjkz фильм для вас на инглише. про эмигрантов и дружбу в нй (гарлем).
https://www.youtube.com/watch?v=z_AZP3XzADs
(с украинских и европейских ip не открывается)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 09:37

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав: ......
2 ЛАД На липень 5-15 Жешув-Задар-Жешув ціна квитка на літак туди/назад 73 євро.

Интересно глянуть - Харьков-Жешув-Харьков, наверно, дороже будет. :)
На Жешув есть поезд из Львова или там автобусом?

Є потяг з Перемишля, у Жешуві з вокзалу потрібно у аеропорт дістатись. Автобус є до аеропорту, але форумчані писали шо нуйогонафіг той автобус. Є прямий потяг Харків-Перемишль, на травень квиток у купе 3084 грн. :shock:

70+ баксів :shock: ,
колись +- 1993 році з Дніпропетровська до москви ЯК40 за 3 бакса, оце так інфляція :shock:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3780
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 10:11

Марія Довгаюк більш відома як Domiy (нар. 3 листопада 2000, с. Вербень, Рівненська область) — українська співачка, музикантка, автор і виконавець власних пісень.

Життєпис
Марія Довгаюк народилася 3 листопада 2000 року в селі Вербень на Рівненщині[2].

Навчалася в Київській муніципальній академії музики імені Рейнгольда Глієра (з відзнакою)[1].

Дебютувала у 2020 році з переспівом пісні «Обійми» гурту «Океан Ельзи»[1]. Згодом почала писати авторські пісні[3].

За кілька місяців її кліп на пісню «Нагадай» переглянули понад 12 мільйонів користувачів. Тривалий час він посідав 1 місце в топ-100 музичних відео YouTube[3]; 5 місце в топ-100 Apple Music в Україні[4]; 2 місце в топ-10 на Люкс ФМ[5].


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 10:39

Суботнє : Флайман і філіпінка

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 15032
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:07

Оплата в громадському транспорті

Як у вас в Києві, чи по інших містах з цим?
Бо в місті Лева 100500років йшли до валідаторів в ГТ :) (відносно тої ж Польщі)
Вже, навіть були поцепили ті валідатори по ГТ десь за рік(чи більше) до повномасштабки.
І нарешті, вже аж під час повномасштабки запустили їх в роботу.
Але що я хочу сказати - "контроль"(виловлювання зайців) зробили якось по дибільному))
У вас теж так?
Контролери завжди одягнені в спецодяг(чорний з нашивками "контролер") - це ж "зайцям" подарунок космічного масштабу!))
Бо, це ж можна стояти завжди біля дверей і, якщо заходить контроль - швидко вискочити! Або стояти біля валідатора і теж пильнувати контроль... і якщо бачиш, що він заходить - зразу "пікнути" свою "леокартку", або смартфоном!
Це ж можна так ніколи не попастись, якщо постійно/пильно слідкувати за контролерами, які на зупинці/заходять в ГТ!

п.с.
Контролери в ГТ відносно частенько трапляються мені.
Я завжди мовчки показую у розгорнутому вигляді УБД і, мені або мовчки кивають, або кажуть "добре".
А от вчора, показую контролеру(старшій жіночці) посвідчення, а вона така - "дякую, з повагою".
Я відповів - "дякую"

Мені було приємно від цих слів! :D

Не те що тут на форумі всякі хотаби з холявами з пропитими мізками🤦🏻
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:23

Просто тут тебе знають краще

Успіх
Висновок: посмішка і «дякую» - це твій ліміт щоб виглядати розумним.
Все що більше - руйнує враження.
Hotab
 
Повідомлень: 15032
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:36

От чим думали?

Hotab
Знову про мене?

Я підняв іншу проблему!

Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль!
А як тепер наловити "зайців", якщо контроль чуть не з прапором і барабанами заходить? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:37

  Успіх написав:Вже, навіть були поцепили ті валідатори по ГТ десь за рік(чи більше) до повномасштабки
раз в неделю еду в метро на ЖД вокзал (постоянно приходится перемещаться между несколькими городами туда сюда). Там либо сразу карточку банковскую либо формируешь на экране из приложения Киев цифровой qr код и показываешь его валидатору (вдруг приедешь в Киев шоб знал). С банковской карточки всегда снимается полная стоимость проезда, а в приложении можно купить пакет поездок вроде со скидкой, но тогда только код с экрана сканируешь. Я один раз попробовал - неудобно да и не люблю смартфон лишний раз вытаскивать без надобности.

Как там в тролах и автобусах хз ~ несколько лет на них не ездил, хватает самоката, авто и метро. Думаю так же.
  Успіх написав:Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль
имхо если человек представляет какую то официальную организацию по работе с общественностью у него должен быть дресс код. Потому что подвалит к тебе контролёр в костюме бабы базарной с макияжем из 90х ты и акуеешь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 11:41, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 374375376377>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8537)
10.05.2025 11:35
Таскомбанк (3968)
10.05.2025 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.