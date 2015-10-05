Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити!
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:39
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:40
Ну то і ви ж їй не розказували про "пропиті мізки" чи про окуляри.
Відносно валідаторів в Харкові проблеми немає. Вони собі стоять, а ми собі їздемо. Безоплатно. У всіх видах транспорту, в т.ч. і в метро. В нас вже давно комунізм, не знаю чи ще надовго.
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:43
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:44
Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:46
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:47
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