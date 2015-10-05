RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:39

  Hotab написав:Зображення

Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 18.03.21
Подякував: 255 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:40

  Успіх написав:..........
А от вчора, показую контролеру(старшій жіночці) посвідчення, а вона така - "дякую, з повагою".
Я відповів - "дякую"

Мені було приємно від цих слів! :D

Не те що тут на форумі .... з пропитими мізками🤦🏻

Ну то і ви ж їй не розказували про "пропиті мізки" чи про окуляри.
Відносно валідаторів в Харкові проблеми немає. Вони собі стоять, а ми собі їздемо. Безоплатно. У всіх видах транспорту, в т.ч. і в метро. В нас вже давно комунізм, не знаю чи ще надовго.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34342
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5324 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:43

  Успіх написав:
  Hotab написав:Зображення

Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити! :lol:
не то. фото хостинг блокирует изображения мужских достоинств о чем и сообщает такой голубой картинкой
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:44

Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5036
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:46

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Зображення

Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити! :lol:
не то. фото хостинг блокирует изображения мужских достоинств о чем и сообщает такой голубой картинкой

У вашего оппонента есть эти достоиства да и ещё и на фото :shock: ???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5036
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:47

  барабашов написав:У вашего оппонента есть эти достоиства да и ещё и на фото
именно что только на фото
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 374375376377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8537)
10.05.2025 11:35
Таскомбанк (3968)
10.05.2025 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.