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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 375376377378>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:39

  Hotab написав:Зображення

Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:40

  Успіх написав:..........
А от вчора, показую контролеру(старшій жіночці) посвідчення, а вона така - "дякую, з повагою".
Я відповів - "дякую"

Мені було приємно від цих слів! :D

Не те що тут на форумі .... з пропитими мізками🤦🏻

Ну то і ви ж їй не розказували про "пропиті мізки" чи про окуляри.
Відносно валідаторів в Харкові проблеми немає. Вони собі стоять, а ми собі їздемо. Безоплатно. У всіх видах транспорту, в т.ч. і в метро. В нас вже давно комунізм, не знаю чи ще надовго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:43

  Успіх написав:
  Hotab написав:Зображення

Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити! :lol:
не то. фото хостинг блокирует изображения мужских достоинств о чем и сообщает такой голубой картинкой
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:44

Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:46

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Зображення

Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити! :lol:
не то. фото хостинг блокирует изображения мужских достоинств о чем и сообщает такой голубой картинкой

У вашего оппонента есть эти достоиства да и ещё и на фото :shock: ???
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:47

  барабашов написав:У вашего оппонента есть эти достоиства да и ещё и на фото
именно что только на фото
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:53

  Успіх написав:Hotab
Знову про мене?

Я підняв іншу проблему!

Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль!
А як тепер наловити "зайців", якщо контроль чуть не з прапором і барабанами заходить? :mrgreen:

Тобі нічим занятись? В тебе ж убд. Катайся по саме не хотю :lol: поки війна не скінчилась)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:55

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:Как там в тролах и автобусах хз
В нас в основному автобуси(вже багато нових є, але і старих теж багато)
Ну і трамваї/тролейбуси само собою.
І якщо брати квиток у водія автобуса за готівку - то 25грн.
Карткою/смартфоном - 15грн.
Леокарткою - 13грн.
  Wirująświatła написав:имхо если человек представляет какую то официальную организацию по работе с общественностью у него должен быть дресс код. Потому что подвалит к тебе контролёр в костюме бабы базарной с макияжем из 90х ты и акуеешь.
Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 90%!!! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 10 тра, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:59

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:поки війна не скінчилась
А чому "поки"?
Думаєш далі "рубануть?))
Чи обмежать, як пенсіонерам 60поїздок в місяць?(Хоча 60поїздок - це теж нормас!)
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:00

  Успіх написав:Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 99%!
от того что словят 10-100 зайцев львивэлектротранс богаче не станет. Я думаю контролёры получают в 10-100 раз выше зарплату, чем сшибают штрафов. И хотя планы по штрафам есть, они абсурдны, наоборот чем меньше зайцев тем выше должна быть у контролёров премия.


Но это надо мозги иметь понять, что штрафы не основой финансовый показатель организации. Это как планы по больным у врачей. Не выполнил - премию не получишь) пережиток совка платить за сделанную работу, а не за достигнутый результат.

Это тот случай когда внешняя деятельность (ловля зайцев) не отражает внутренний смысл наличия контролёров (приобщение пассажиров к порядку оплаты проезда)
Wirująświatła
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