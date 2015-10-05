Це коли хотів вставити картинку, але ВО і не той ВОС - ніяк не дозволяли це зробити!
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:39
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:40
Ну то і ви ж їй не розказували про "пропиті мізки" чи про окуляри.
Відносно валідаторів в Харкові проблеми немає. Вони собі стоять, а ми собі їздемо. Безоплатно. У всіх видах транспорту, в т.ч. і в метро. В нас вже давно комунізм, не знаю чи ще надовго.
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:43
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:44
Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:46
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:47
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:53
Тобі нічим занятись? В тебе ж убд. Катайся по саме не хотю поки війна не скінчилась)
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:55
Re: Психологія та інші цікавинки
В нас в основному автобуси(вже багато нових є, але і старих теж багато)
Ну і трамваї/тролейбуси само собою.
І якщо брати квиток у водія автобуса за готівку - то 25грн.
Карткою/смартфоном - 15грн.
Леокарткою - 13грн.
Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 90%!!!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 10 тра, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 тра, 2025 11:59
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Суб 10 тра, 2025 12:00
от того что словят 10-100 зайцев львивэлектротранс богаче не станет. Я думаю контролёры получают в 10-100 раз выше зарплату, чем сшибают штрафов. И хотя планы по штрафам есть, они абсурдны, наоборот чем меньше зайцев тем выше должна быть у контролёров премия.
Но это надо мозги иметь понять, что штрафы не основой финансовый показатель организации. Это как планы по больным у врачей. Не выполнил - премию не получишь) пережиток совка платить за сделанную работу, а не за достигнутый результат.
Это тот случай когда внешняя деятельность (ловля зайцев) не отражает внутренний смысл наличия контролёров (приобщение пассажиров к порядку оплаты проезда)
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