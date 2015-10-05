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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:07

  Успіх написав:Hotab
Знову про мене?

Я підняв іншу проблему!

Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль!
А як тепер наловити "зайців", якщо контроль чуть не з прапором і барабанами заходить? :mrgreen:

А как наловить уволившихся из армии по фальшивым предлогам?
Например, уход за женой-инвалидом, при том что эта инвалид-ка ходит на работу как ни в чём не бывало.
Давай направим твою избыточную энергию в полезное русло.
Когда решишь этот вопрос, можно будет перейти к следующему: вычисление штрафов за незаконно использованное право на бесплатный проезд.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:12

Модерация. Демократия на данной ветке впечатляет, но давайте хоть какие то правила установим. Иначе ветка станет площадкой для буллинга и хейта. если можно всё то буллинг и хейт тоже можно? Так щас вся пиздота форумная ради этого сбежится. Без фанатизма, юмор конечно пусть остаётся.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:24

  Wirująświatła написав:Модерация. Демократия на данной ветке впечатляет, но давайте хоть какие то правила установим. Иначе ветка станет площадкой для буллинга и хейта. если можно всё то буллинг и хейт тоже можно? Так щас вся пиздота форумная ради этого сбежится. Без фанатизма, юмор конечно пусть остаётся.
"если можно всё то" и мат тоже можно.
Вы это уже хорошо демонстрируете (что можно всё).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:41

Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів виявилося складнішим, ніж він думав. Трамп також запитував радників, чи вважають вони, що Путін змінився з часу його останнього перебування на посаді, і висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де живуть діти, — WSJ.

https://www.wsj.com/politics/trump-isra ... r-f847b04a

Президент США описав припинення війни Росії в Україні як зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами, а Путін був особливо жорстким у переговорах і хотів отримати «все».

Жоден конфлікт не наблизився до вирішення, переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна загострила відносини з союзниками.


Хочу добавить маленькую ремарку. Внешний конфликт всегда отражение внутреннего. Не может человек жить в гармонии самим с собой и при этом конфликтовать с окружающими. Это как проститутка не может быть любящей женой и матерью, извините за аналогию (если кого обидел)


По этой причине никаких техник разрешения споров/конфликтов не существует. Люди с высоким IQ понимают что от конфликта больше убытка, чем выгод и стараются договориться (что конечно не отменяет внутренние противоречия, просто в конфликт они не переходят). Дурак считает нормой конфликтовать всю жизнь. Из за когнитивных дефицитов он не видит последствий либо неверно их оценивает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:20

Ще з дивану так ще може ротяка відкриватись?

  anduzenko написав:
  Успіх написав:Hotab
Знову про мене?

Я підняв іншу проблему!

Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль!
А як тепер наловити "зайців", якщо контроль чуть не з прапором і барабанами заходить? :mrgreen:

А как наловить уволившихся из армии по фальшивым предлогам?
Например, уход за женой-инвалидом, при том что эта инвалид-ка ходит на работу как ни в чём не бывало.
Давай направим твою избыточную энергию в полезное русло.
Когда решишь этот вопрос, можно будет перейти к следующему: вычисление штрафов за незаконно использованное право на бесплатный проезд.

Длпойоп, що ти собі дозволяєш?
Ти ж, навіть, до тцк не доповз за ТРИ роки!
Так що закрий свій пістак, є.банько :mrgreen:


От не можуть люди нормально обговорювати тему - їх завжди тягне перевести тему на опонента🤦🏻
Що за масовий долпоїпізм?

Люди, ви реально хворі??? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:24

Re: Психологія форуму

Що за постійні провокації на срачі?

Деяких обліківок тут в день з вогнем не знайдеш!
Місяцями їх нема!
Але як вискочити і щось тупарили написати, спровокувати срач - так тут, як тут!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:32

  Успіх написав:
  Banderlog написав:поки війна не скінчилась
А чому "поки"?
Думаєш далі "рубануть?))
Чи обмежать, як пенсіонерам 60поїздок в місяць?(Хоча 60поїздок - це теж нормас!)

Я не думаю) я знаю.
Добре, давай повернемось до твоєї загадки. Тіки відповіді не дам а добавлю питань :lol:
Чому патрульний постовий поліцай в формі? Чому гаїшники і пожарні мусоровози їздять на клоунських машинах?)
Banderlog
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