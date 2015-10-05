Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль! А як тепер наловити "зайців", якщо контроль чуть не з прапором і барабанами заходить?
А как наловить уволившихся из армии по фальшивым предлогам? Например, уход за женой-инвалидом, при том что эта инвалид-ка ходит на работу как ни в чём не бывало. Давай направим твою избыточную энергию в полезное русло. Когда решишь этот вопрос, можно будет перейти к следующему: вычисление штрафов за незаконно использованное право на бесплатный проезд.
Модерация. Демократия на данной ветке впечатляет, но давайте хоть какие то правила установим. Иначе ветка станет площадкой для буллинга и хейта. если можно всё то буллинг и хейт тоже можно? Так щас вся пиздота форумная ради этого сбежится. Без фанатизма, юмор конечно пусть остаётся.
Wirująświatła написав:Модерация. Демократия на данной ветке впечатляет, но давайте хоть какие то правила установим. Иначе ветка станет площадкой для буллинга и хейта. если можно всё то буллинг и хейт тоже можно? Так щас вся пиздота форумная ради этого сбежится. Без фанатизма, юмор конечно пусть остаётся.
"если можно всё то" и мат тоже можно. Вы это уже хорошо демонстрируете (что можно всё).
Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів виявилося складнішим, ніж він думав. Трамп також запитував радників, чи вважають вони, що Путін змінився з часу його останнього перебування на посаді, і висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де живуть діти, — WSJ.
Президент США описав припинення війни Росії в Україні як зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами, а Путін був особливо жорстким у переговорах і хотів отримати «все».
Жоден конфлікт не наблизився до вирішення, переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна загострила відносини з союзниками.
Хочу добавить маленькую ремарку. Внешний конфликт всегда отражение внутреннего. Не может человек жить в гармонии самим с собой и при этом конфликтовать с окружающими. Это как проститутка не может быть любящей женой и матерью, извините за аналогию (если кого обидел)
По этой причине никаких техник разрешения споров/конфликтов не существует. Люди с высоким IQ понимают что от конфликта больше убытка, чем выгод и стараются договориться (что конечно не отменяет внутренние противоречия, просто в конфликт они не переходят). Дурак считает нормой конфликтовать всю жизнь. Из за когнитивных дефицитов он не видит последствий либо неверно их оценивает.
Колись же в цивільному були контролери і тільки показували своє посвідчення, що вони контроль! А як тепер наловити "зайців", якщо контроль чуть не з прапором і барабанами заходить?
А как наловить уволившихся из армии по фальшивым предлогам? Например, уход за женой-инвалидом, при том что эта инвалид-ка ходит на работу как ни в чём не бывало. Давай направим твою избыточную энергию в полезное русло. Когда решишь этот вопрос, можно будет перейти к следующему: вычисление штрафов за незаконно использованное право на бесплатный проезд.
Длпойоп, що ти собі дозволяєш? Ти ж, навіть, до тцк не доповз за ТРИ роки! Так що закрий свій пістак, є.банько
От не можуть люди нормально обговорювати тему - їх завжди тягне перевести тему на опонента🤦🏻 Що за масовий долпоїпізм?
А чому "поки"? Думаєш далі "рубануть?)) Чи обмежать, як пенсіонерам 60поїздок в місяць?(Хоча 60поїздок - це теж нормас!)
Я не думаю) я знаю. Добре, давай повернемось до твоєї загадки. Тіки відповіді не дам а добавлю питань Чому патрульний постовий поліцай в формі? Чому гаїшники і пожарні мусоровози їздять на клоунських машинах?)