RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:47

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:имхо если человек представляет какую то официальную организацию по работе с общественностью у него должен быть дресс код. Потому что подвалит к тебе контролёр в костюме бабы базарной с макияжем из 90х ты и акуеешь.
Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 90%!!! :mrgreen:

Гратися в доганялки з бидлом, в якого безліч часу, щоб вискакувать на рандомній зупинці і ховатися від контролю заради копійчаного проїзду - абсолютно контрпродуктивно.
Варто мати величзні штрафи і інструменти з їх стягнення, і всіма силами виховувати з громадян людей.
Тоді колись буде, як в Копенгагені, де в метро навіть турнікетів нема, квиток просто треба мати, а проїзний- прикласти до валідатора (тумбочка просто окремо стоїть). Контроль буває, якийсь спорадичний, але штраф кількасот євро.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36075
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8192 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:50

Успіх



От не можуть люди нормально обговорювати тему - їх завжди тягне перевести тему на опонента


Ти сам іі перевів. Ти ж не просто про валідатори, а і «я такий гарний, а мене не цінують».
Тобі пояснили «чому». Знов не так? «А мене за що?»
Hotab
 
Повідомлень: 15033
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:27

  барабашов написав:Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.

То был хитрый рейс бени, как не платить московским бандитам
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 375376377378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4788)
10.05.2025 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.