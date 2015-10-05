Успіх написав:Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 90%!!!
Гратися в доганялки з бидлом, в якого безліч часу, щоб вискакувать на рандомній зупинці і ховатися від контролю заради копійчаного проїзду - абсолютно контрпродуктивно.
Варто мати величзні штрафи і інструменти з їх стягнення, і всіма силами виховувати з громадян людей.
Тоді колись буде, як в Копенгагені, де в метро навіть турнікетів нема, квиток просто треба мати, а проїзний- прикласти до валідатора (тумбочка просто окремо стоїть). Контроль буває, якийсь спорадичний, але штраф кількасот євро.