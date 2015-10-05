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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 10 тра, 2025 14:47
Успіх написав: Wirująświatła написав:
имхо если человек представляет какую то официальную организацию по работе с общественностью у него должен быть дресс код. Потому что подвалит к тебе контролёр в костюме бабы базарной с макияжем из 90х ты и акуеешь.
Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 90%!!!
Гратися в доганялки з бидлом, в якого безліч часу, щоб вискакувать на рандомній зупинці і ховатися від контролю заради копійчаного проїзду - абсолютно контрпродуктивно.
Варто мати величзні штрафи і інструменти з їх стягнення, і всіма силами виховувати з громадян людей.
Тоді колись буде, як в Копенгагені, де в метро навіть турнікетів нема, квиток просто треба мати, а проїзний- прикласти до валідатора (тумбочка просто окремо стоїть). Контроль буває, якийсь спорадичний, але штраф кількасот євро.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 14:50
Успіх
От не можуть люди нормально обговорювати тему - їх завжди тягне перевести тему на опонента
Ти сам іі перевів. Ти ж не просто про валідатори, а і «я такий гарний, а мене не цінують».
Тобі пояснили «чому». Знов не так? «А мене за що?»
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:27
барабашов написав:Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.
То был хитрый рейс бени через москву в европу,там был основной пассажиропоток из москвы, и как не платить московским бандитам
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:42
Wirująświatła написав:
от того что словят 10-100 зайцев львивэлектротранс богаче не станет. Я думаю контролёры получают в 10-100 раз выше зарплату, чем сшибают штрафов. И хотя планы по штрафам есть, они абсурдны, наоборот чем меньше зайцев тем выше должна быть у контролёров премия.
Но это надо мозги иметь понять, что штрафы не основой финансовый показатель организации. Это как планы по больным у врачей. Не выполнил - премию не получишь) пережиток совка платить за сделанную работу, а не за достигнутый результат.
Это тот случай когда внешняя деятельность (ловля зайцев) не отражает внутренний смысл наличия контролёров (приобщение пассажиров к порядку оплаты проезда)
Faceless написав:
Гратися в доганялки з бидлом, в якого безліч часу, щоб вискакувать на рандомній зупинці і ховатися від контролю заради копійчаного проїзду - абсолютно контрпродуктивно.
Варто мати величзні штрафи і інструменти з їх стягнення, і всіма силами виховувати з громадян людей.
Тоді колись буде, як в Копенгагені, де в метро навіть турнікетів нема, квиток просто треба мати, а проїзний- прикласти до валідатора (тумбочка просто окремо стоїть). Контроль буває, якийсь спорадичний, але штраф кількасот євро.
Відповім обом:
Ну так я про те, що людей треба вчити - жорсткіше))
А не отакі створювати лайтові умови для зайців.
І штраф має бути не 300грн(як зараз), а 3 000грн!
Тобто і штраф має бути в рази більший і контроль/перевірка має бути раптовою/неочікуваною!
Чи якими способами ви хочете навчити людей?
"Просто перестать стрєлять"©
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:45
Успіх написав:
Контролери завжди одягнені в спецодяг(чорний з нашивками "контролер") - це ж "зайцям" подарунок космічного масштабу!))
Бо, це ж можна стояти завжди біля дверей і, якщо заходить контроль - швидко вискочити! Або стояти біля валідатора і теж пильнувати контроль... і якщо бачиш, що він заходить - зразу "пікнути" свою "леокартку", або смартфоном!
А Вы хотели, чтобы в автобус вваливался какой-то бомж с перегаром на весь салон, потом закрылись двери, отключались валидаторы, бомж доставал свой валидатор и требовал, чтобы к нему подносили карты для проверки оплаты? И так на полчаса...
Вы же первый полицию вызывать начнёте.
Если несколько зайцев, увидев контроллера, оплатят проезд, его задача будет выполнена.
Вы описали столько постоянных усилий для неоплаты проезда, что проще и полезнее пробежаться за автобусом 😁
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:50
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 10 тра, 2025 16:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 16:17
Гарно, як за кордоном!(наприклад , в Польщі)
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Додано: Суб 10 тра, 2025 16:56
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