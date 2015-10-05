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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 376377378379>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:47

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:имхо если человек представляет какую то официальную организацию по работе с общественностью у него должен быть дресс код. Потому что подвалит к тебе контролёр в костюме бабы базарной с макияжем из 90х ты и акуеешь.
Воно то так(має бути дресс код), але в ньому шанси зловити зайця падають, думаю, на 90%!!! :mrgreen:

Гратися в доганялки з бидлом, в якого безліч часу, щоб вискакувать на рандомній зупинці і ховатися від контролю заради копійчаного проїзду - абсолютно контрпродуктивно.
Варто мати величзні штрафи і інструменти з їх стягнення, і всіма силами виховувати з громадян людей.
Тоді колись буде, як в Копенгагені, де в метро навіть турнікетів нема, квиток просто треба мати, а проїзний- прикласти до валідатора (тумбочка просто окремо стоїть). Контроль буває, якийсь спорадичний, але штраф кількасот євро.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:50

Успіх



От не можуть люди нормально обговорювати тему - їх завжди тягне перевести тему на опонента


Ти сам іі перевів. Ти ж не просто про валідатори, а і «я такий гарний, а мене не цінують».
Тобі пояснили «чому». Знов не так? «А мене за що?»
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:27

  барабашов написав:Vadim_
Первый самолёт на Стамбул с реконструированного Пашей аэропорта стоил миллионов 25(130 примерно), а потом, в 97м, уже драли три сотни в сезон(когда дублёнки на стадионе гребли).
Расстояние шо до Домодедово,шо до Стамбула одинаковое, но самолёт в Хавалимани сложнее заходил на посадку и поэтому типа километров на 50 больше пролетал.

То был хитрый рейс бени через москву в европу,там был основной пассажиропоток из москвы, и как не платить московским бандитам
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:42

  Wirująświatła написав:от того что словят 10-100 зайцев львивэлектротранс богаче не станет. Я думаю контролёры получают в 10-100 раз выше зарплату, чем сшибают штрафов. И хотя планы по штрафам есть, они абсурдны, наоборот чем меньше зайцев тем выше должна быть у контролёров премия.


Но это надо мозги иметь понять, что штрафы не основой финансовый показатель организации. Это как планы по больным у врачей. Не выполнил - премию не получишь) пережиток совка платить за сделанную работу, а не за достигнутый результат.

Это тот случай когда внешняя деятельность (ловля зайцев) не отражает внутренний смысл наличия контролёров (приобщение пассажиров к порядку оплаты проезда)

  Faceless написав:Гратися в доганялки з бидлом, в якого безліч часу, щоб вискакувать на рандомній зупинці і ховатися від контролю заради копійчаного проїзду - абсолютно контрпродуктивно.
Варто мати величзні штрафи і інструменти з їх стягнення, і всіма силами виховувати з громадян людей.
Тоді колись буде, як в Копенгагені, де в метро навіть турнікетів нема, квиток просто треба мати, а проїзний- прикласти до валідатора (тумбочка просто окремо стоїть). Контроль буває, якийсь спорадичний, але штраф кількасот євро.

Відповім обом:

Ну так я про те, що людей треба вчити - жорсткіше))
А не отакі створювати лайтові умови для зайців.
І штраф має бути не 300грн(як зараз), а 3 000грн!

Тобто і штраф має бути в рази більший і контроль/перевірка має бути раптовою/неочікуваною!

Чи якими способами ви хочете навчити людей?
"Просто перестать стрєлять"© :?: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:45

  Успіх написав:Контролери завжди одягнені в спецодяг(чорний з нашивками "контролер") - це ж "зайцям" подарунок космічного масштабу!))
Бо, це ж можна стояти завжди біля дверей і, якщо заходить контроль - швидко вискочити! Або стояти біля валідатора і теж пильнувати контроль... і якщо бачиш, що він заходить - зразу "пікнути" свою "леокартку", або смартфоном!

А Вы хотели, чтобы в автобус вваливался какой-то бомж с перегаром на весь салон, потом закрылись двери, отключались валидаторы, бомж доставал свой валидатор и требовал, чтобы к нему подносили карты для проверки оплаты? И так на полчаса...
Вы же первый полицию вызывать начнёте.
Если несколько зайцев, увидев контроллера, оплатят проезд, его задача будет выполнена.

Вы описали столько постоянных усилий для неоплаты проезда, что проще и полезнее пробежаться за автобусом 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:50

Кому нефиг делать приглашаю в Ирпень в парк Незнайка на рок концерт. Еще не началось думаю вы успеете. Берите пледы)

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 16:04, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:17

Гарно і затишно

  Wirująświatła написав:Кому нефиг делать приглашаю в Ирпень в парк Незнайка на рок концерт. Еще не началось думаю вы успеете. Берите пледы)

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Гарно, як за кордоном!(наприклад , в Польщі) :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:56

У Дніпрі п"ятий рік мурдують вулицю Літейна
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 17:20

  Успіх написав:Гарно, як за кордоном!(наприклад , в Польщі) :D

Хороший фотограф 😎
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 17:26

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Гарно, як за кордоном!(наприклад , в Польщі) :D

Хороший фотограф 😎

А парк так собі?) Видно шо люди як робили то хотіли не аби шо, а шоби як... Нормально зроблено, мож булоб таке місце в Чернівці забрати :lol:
Banderlog
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