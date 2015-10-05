Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 10 тра, 2025 17:33
Banderlog написав:
А парк так собі?)
Не знаю.
Я зарекся судить о красотах по фотографиям. Обычно очень разные впечатления.
Сибарит
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Додано: Суб 10 тра, 2025 17:40
Wirująświatła написав:
Кому нефиг делать приглашаю в Ирпень в парк Незнайка на рок концерт. Еще не началось думаю вы успеете. Берите пледы)]
Я думаю надо также брать сразу документьі , так как будут открьітьі пунктьі сбора добровольцев на войну и сразу можно будет успешно мобилизироваться
yama
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Додано: Суб 10 тра, 2025 18:02
Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом
Бетон
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Додано: Суб 10 тра, 2025 18:09
yama написав: Wirująświatła написав:
Кому нефиг делать приглашаю в Ирпень в парк Незнайка на рок концерт. Еще не началось думаю вы успеете. Берите пледы)]
Я думаю надо также брать сразу документьі , так как будут открьітьі пунктьі сбора добровольцев на войну и сразу можно будет успешно мобилизироваться
Вітала знає як випетляти, в банді навчили:
Він скаже що дядя воєнком трогав його нижче пояса. Домагався.
Ранкове фото Флайман і Філіпінка:
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Додано: Суб 10 тра, 2025 18:13
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Додано: Суб 10 тра, 2025 18:17
Бетон написав:
Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом
На местных блокпостах говорите что едете к Витале и ноу проблем
Wirująświatła
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Додано: Суб 10 тра, 2025 18:23
Сонцем якби стати мені
Я б не заходив ніколи за хмари для тебе Вдень і вночі, тобі світячи Я би ніжно торкався промінням до тебе Морем якби стати мені Я колихав би тебе на ніжних лагідних хвилях Світу красу в нім принесу Свою любов принесу на теплих приливах Світу красу в нім принесу, Свою любов принесу на теплих приливах.
Wirująświatła
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