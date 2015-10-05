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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 377378379380>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 17:33

  Banderlog написав:А парк так собі?)

Не знаю.
Я зарекся судить о красотах по фотографиям. Обычно очень разные впечатления.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 17:40

  Wirująświatła написав:Кому нефиг делать приглашаю в Ирпень в парк Незнайка на рок концерт. Еще не началось думаю вы успеете. Берите пледы)]

Я думаю надо также брать сразу документьі , так как будут открьітьі пунктьі сбора добровольцев на войну и сразу можно будет успешно мобилизироваться :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:02

Re: Психологія та інші цікавинки

Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:09

  yama написав:
  Wirująświatła написав:Кому нефиг делать приглашаю в Ирпень в парк Незнайка на рок концерт. Еще не началось думаю вы успеете. Берите пледы)]

Я думаю надо также брать сразу документьі , так как будут открьітьі пунктьі сбора добровольцев на войну и сразу можно будет успешно мобилизироваться :wink:

Вітала знає як випетляти, в банді навчили:
Він скаже що дядя воєнком трогав його нижче пояса. Домагався.


Ранкове фото Флайман і Філіпінка:

Зображення
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:13

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:17

  Бетон написав:Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом

На местных блокпостах говорите что едете к Витале и ноу проблем
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:20

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
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Сонцем якби стати мені
Я б не заходив ніколи за хмари для тебе
Вдень і вночі, тобі світячи
Я би ніжно торкався промінням до тебе
Морем якби стати мені
Я колихав би тебе на ніжних лагідних хвилях
Світу красу в нім принесу
Свою любов принесу на теплих приливах
Світу красу в нім принесу,
Свою любов принесу на теплих приливах.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:04

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом

На местных блокпостах говорите что едете к Витале и ноу проблем
Навіть підвезуть. Бригада ЕйКью
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:39

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом

На местных блокпостах говорите что едете к Витале и ноу проблем
Навіть підвезуть. Бригада ЕйКью

В Ирпене 2 Виталия, могут подвезти не к тому.
Wirująświatła
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