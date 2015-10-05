|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 10 тра, 2025 19:53
Wirująświatła
В Ирпене 2 Виталия
Роздвоєння особистості
Дисоціативний розлад ідентичності, відомий також як розлад множинної особистості або просто множи́нна особи́стість — психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями, або еґо-станами. В
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15037
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2385 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:02
стих написан в 1911г. песня сегодня)
Если бы Есенин взял в руки гитару, утёр бы высоцкому и цою нос пяткой...
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29881
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2484 раз.
- Подякували: 3484 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:30
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 10 тра, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12346
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3291 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:30
Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.
Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4927
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:32
Бетон написав:
Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.
Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба
мля...ідіот
ти маєш музичну освіту щоб робити висновки...
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12346
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3291 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:33
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.
Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36077
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 8192 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|4078
|
|