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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:53

Wirująświatła

В Ирпене 2 Виталия




Роздвоєння особистості

Дисоціативний розлад ідентичності, відомий також як розлад множинної особистості або просто множи́нна особи́стість — психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями, або еґо-станами. В

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:02

стих написан в 1911г. песня сегодня)
Если бы Есенин взял в руки гитару, утёр бы высоцкому и цою нос пяткой...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:30

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Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 тра, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:30

Re: Психологія та інші цікавинки

Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.

Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:32

  Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.

Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба


мля...ідіот

ти маєш музичну освіту щоб робити висновки...
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:33

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.

Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти?
Faceless
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