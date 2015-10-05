RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 378379380381382>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:53

Wirująświatła

В Ирпене 2 Виталия




Роздвоєння особистості

Дисоціативний розлад ідентичності, відомий також як розлад множинної особистості або просто множи́нна особи́стість — психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями, або еґо-станами. В

Hotab
 
Повідомлень: 15042
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:02

стих написан в 1911г. песня сегодня)
Если бы Есенин взял в руки гитару, утёр бы высоцкому и цою нос пяткой...
(моё имхо конечно, спорить о вкусах - последнее дело)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29885
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:30

https://www.youtube.com/shorts/GgS-vphbsVA
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 тра, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 12346
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3291 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:30

Re: Психологія та інші цікавинки

Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.

Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба

Этому подтверждение - Disturbed с работой the sound of silence в треке видео предыдущего поста
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 10 тра, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 17.12.22
Подякував: 174 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:32

Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.

Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба


ти маєш музичну освіту щоб робити висновки...
prodigy
 
Повідомлень: 12346
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3291 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:33

Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.

Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти?
І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий
Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів, не тільки попса
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36081
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8193 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:36

  Faceless написав:
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.

Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти?
І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий
Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів

Все що є, слухав, так.
Я щось жодного треку в світовому рівні не бачу і близько
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 17.12.22
Подякував: 174 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:38

  prodigy написав:
  Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные.

Ну что это, прости Господи, за вокал. Стыдоба


ти маєш музичну освіту щоб робити висновки...

Освіту української музичної школи? Ти смішний
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 17.12.22
Подякував: 174 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:49

Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.

Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти?
І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий
Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів

Все що є, слухав, так.
Я щось жодного треку в світовому рівні не бачу і близько
Не вірю що ви абсолютно обʼєктивний, бо завжди накладаються якісь персональні вподобання. З тієї ж причини абсурдно питати приклади, бо "світовий рівень" треку буде сильно субʼєктивним.
З найбільш обʼєктивних показників сприйняття наших виконавців у світі буде наявність у чартах в інших країнах, закордонні тури, концерти, колаби з закордонними виконавцями. Тут вам і учасники Євробачення, і інші хто підпадає під ці критерії. Від Братів Гадюкіних і ОЕ до Онуки з Хардкісс і прости господи Джері Хейл з Казкою.
Тож не треба розказувати про якийсь примарний "світовий рівень", ви можете казати лиш про ваше субʼєктивне сприйняття окремих українських гуртів в порівнянні зі знову ж таки окремо взятими виконавцями з інших країн, які вам до вподоби
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36081
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8193 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:49

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.

Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти?
І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий
Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів

Все що є, слухав, так.
Я щось жодного треку в світовому рівні не бачу і близько

Перше шо знайшов:
https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8&t=16s
476 мільйонів переглядів.
Щедрик, співають у всьому світі.
Water
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 378379380381382>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4078
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.