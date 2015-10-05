Дисоціативний розлад ідентичності, відомий також як розлад множинної особистості або просто множи́нна особи́стість — психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями, або еґо-станами. В
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.
Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти? І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів, не тільки попса
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.
Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти? І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів
Все що є, слухав, так. Я щось жодного треку в світовому рівні не бачу і близько
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.
Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти? І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів
Все що є, слухав, так. Я щось жодного треку в світовому рівні не бачу і близько
Не вірю що ви абсолютно обʼєктивний, бо завжди накладаються якісь персональні вподобання. З тієї ж причини абсурдно питати приклади, бо "світовий рівень" треку буде сильно субʼєктивним. З найбільш обʼєктивних показників сприйняття наших виконавців у світі буде наявність у чартах в інших країнах, закордонні тури, концерти, колаби з закордонними виконавцями. Тут вам і учасники Євробачення, і інші хто підпадає під ці критерії. Від Братів Гадюкіних і ОЕ до Онуки з Хардкісс і прости господи Джері Хейл з Казкою. Тож не треба розказувати про якийсь примарний "світовий рівень", ви можете казати лиш про ваше субʼєктивне сприйняття окремих українських гуртів в порівнянні зі знову ж таки окремо взятими виконавцями з інших країн, які вам до вподоби
Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть.
Краще серед чого? Ви слухали всі українські гурти? І не існує ніякого "світового рівня", світ надто картатий Коли кажуть "світовмй рівень" мають на увазі просто вихід поза межі українського ринку, у нас чимало таких гуртів
Все що є, слухав, так. Я щось жодного треку в світовому рівні не бачу і близько