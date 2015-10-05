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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 379380381382>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:51

Re: Психологія та інші цікавинки

Бывает сбрасываю девахе My Immortal с 1 миллиардом просмотров с потрясающим вокалом Эми ли или шарон ден Адель из within temptation, а она тебе в ответ сбрасывает "мости" златы огневич.

Думаешь, ну ты хоть раз сходи на живой концерт куда-то. На hurts на крайняк

Моя бывшая тоже слушала колхозную пургу. Пока я её не сводил на Hurts, Manowar в 2019 и прочее.
Её вкус вырос на уровень
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 10 тра, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:53

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:Бывает сбрасываю девахе My Immortal с 1 миллиардом просмотров с потрясающим вокалом Эми ли или шарон ден Адель из within temptation, а она тебе в ответ сбрасывает "мости" златы огневич.

Думаешь, ну ты хоть раз сходи на живой концерт куда-то. На hurts на крайняк
Ви б ще трохи порівнювали аудиторію. А Еванесценс вже стільки років, ті хто Май Імортал слухали в дитинстві вже дітей в школу повели
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:56

Re: Психологія та інші цікавинки

Непогана спроба наших вийти на міжнародну сцену років 20 тому (ось кого треба було на євробачення посилати)
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 10 тра, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:58

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Виталий, вы бы сразу в военкомат приглашали с пледом

На местных блокпостах говорите что едете к Витале и ноу проблем




Коли нарешті пробрався через Ірпінські блокпости і доїхав до київського ТРЦ..


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:58

Re: Психологія та інші цікавинки

Ладно, розрядим обстановку пісенькою з гумором, спеціально для Бетона

Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:07

  Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные
так нельзя оценивать искусство. это не авто или брендовые кроссовки, тут техника и популярность до писты. Произведение либо вызывает у вас нужные эмоции, либо нет.

Мне Паганини только в этом году зашёл. И толку с того что это мега раскрученная фамилия? кто его сегодня слушает? Это всё не показатели. Либо нравится либо нет, без чинов и имён.


Наоборот раскрученные артисты "давят" своим "авторитетом" начинающих, демотивируют их. Поэтому я стараюсь слушать каверы, чтобы у малоизвестных тоже была аудитория и мотивация.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:12

  Faceless написав:Ладно, розрядим обстановку пісенькою з гумором, спеціально для Бетона


Круто, дякую
Розрядився
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:14

Wirująświatła

Мне Паганини только в этом году зашёл


Називаючи такі прізвища, Віталя хоче здаватись висококультурною людиною.
Хоча насправді не бачив жодної картини цього Паганіні. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:18

Re: Психологія та інші цікавинки

Я як раз дійшов в книзі до накалу, де головний герой Стівена Кінга, вибиває гівно з негідника, весела пісенька в тему
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:22

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные
так нельзя оценивать искусство. это не авто или брендовые кроссовки, тут техника и популярность до писты. Произведение либо вызывает у вас нужные эмоции, либо нет.

Мне Паганини только в этом году зашёл. И толку с того что это мега раскрученная фамилия? кто его сегодня слушает? Это всё не показатели. Либо нравится либо нет, без чинов и имён.


Наоборот раскрученные артисты "давят" своим "авторитетом" начинающих, демотивируют их. Поэтому я стараюсь слушать каверы, чтобы у малоизвестных тоже была аудитория и мотивация.

Любовь народную ты не подкупишь
Если на концерт леди гаги пришло 2.5 миллиона человек, то она не давит. Она просто крутая
Бетон
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