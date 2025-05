Співпрацювала з різними продюсерами (Ян Блумквіст, Spada, Meduza, Tube & Berger тощо), створюючи сингли, які стали основними елементами її концертів. Деякі з її найвідоміших спільних треків: «Be Strong» зі Spada (2022), «Lost in Space» з Franky Wah[4] (2022), «Ready for More» з Two Are та Alar (2021), її ремікс на «This Feeling» від Vintage Culture & Goodboys (2022), «Sweet Disposition» з Гундамеа та Енді Радді (2022) та «Nightshapes» з MotherEarth і Tyoz (2024)[джерело?].

Її виступи на YouTube записуються в місцях по всьому світу, включаючи Шарм-ель-Шейх, Одесу, Гечек, Буенос-Айрес, Санторіні та Маямі[джерело?].

У неї також є годинне щотижневе радіошоу та подкаст під назвою «Captive Soul», які публікуються на SoundCloud, Spotify та Apple Podcasts[джерело?].

Грала на головній сцені музичного фестивалю Tomorrowland[5], виступала на EDC Las Vegas, Untold, NEON Countdown, So Track Boa, Parookaville, а також співпрацювала з звукозаписними компаніями Tomorrowland Music, Insomniac і Anjunabeats[6].

Випускала треки під такими відомими лейблами, як Ultra Records,[7] Armada, AFTR: HRS і Get Physical Music, перш ніж заснувати власний лейбл Captive Soul у 2023 році. Виступала на культових майданчиках, таких як Space Miami, Green Valley Brazil і Hi Ibiza, а також грала в прямому ефірі з багатьох місць на кількох континентах, включаючи Маямі, Ізраїль, Нью-Йорк і Київ[джерело?].

У жовтні 2023 року заснувала власний лейбл, який також називається Captive Soul[8], де почала випускати власну музику та співпрацювати з іншими виконавцями. Він також є брендом подій, який вона використовує, щоб влаштовувати шоу у відомих закладах, де вона є хедлайнерами разом з іншими колегами електронної музики[джерело?].

У 2023 році дала понад 100 виступів у 50 країнах.[9][10]

У 2024 році відвідала у ролі моделі тиждень моди в Парижі[значущість факту?][11].

У 2025 увійша зайняла 60 місце серед 100 найкращих ді-джеїв світу у рейтингу DJ Mag [12].