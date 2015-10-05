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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:25

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Без обмежень это,конечно, лучшее, что есть. Но оно далеко, очень далеко от мирового уровня. Примерно, как укр кино от Голливуда.
Это потому, что таланты в нашей стране тоже покупные
так нельзя оценивать искусство. это не авто или брендовые кроссовки, тут техника и популярность до писты. Произведение либо вызывает у вас нужные эмоции, либо нет.

Мне Паганини только в этом году зашёл. И толку с того что это мега раскрученная фамилия? кто его сегодня слушает? Это всё не показатели. Либо нравится либо нет, без чинов и имён.


Наоборот раскрученные артисты "давят" своим "авторитетом" начинающих, демотивируют их. Поэтому я стараюсь слушать каверы, чтобы у малоизвестных тоже была аудитория и мотивация.

Любовь народную ты не подкупишь
Если на концерт леди гаги пришло 2.5 миллиона человек, то она не давит. Она просто крутая
Ви ще кей-поп згадайте
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:27

  Бетон написав:Любовь народную ты не подкупишь
Если на концерт леди гаги пришло 2.5 миллиона человек, то она не давит. Она просто крутая
вы ещё маленький были, а я застал истерию по ласковому маю. Переполненные стадионы, билет 3 рубля. Там нет ни звука ни экранов, даже не понятно какая песня играет, потому что трибуны свистят и воют в экстазе. Не хочу давать оценку Шатунову/Кузнецову, да я и не дорос до их уровня, угу народную любовь не подкупишь... но не всегда народ выбирает лучших для любви. После ссоры с Шатуновым Кузнецов не смог раскрутиить ни один свой следующий проект. Народная любовь зла и коварна. Никому не желаю)

Ориентируйтесь на свой вкус и не забивайте голову мировым уровнем, это пусть муз. критиков беспокоит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 21:34, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:28

Re: Психологія та інші цікавинки

а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:31

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:31

DJ Корольова (родом з Чернігова).

Бетон


Співпрацювала з різними продюсерами (Ян Блумквіст, Spada, Meduza, Tube & Berger тощо), створюючи сингли, які стали основними елементами її концертів. Деякі з її найвідоміших спільних треків: «Be Strong» зі Spada (2022), «Lost in Space» з Franky Wah[4] (2022), «Ready for More» з Two Are та Alar (2021), її ремікс на «This Feeling» від Vintage Culture & Goodboys (2022), «Sweet Disposition» з Гундамеа та Енді Радді (2022) та «Nightshapes» з MotherEarth і Tyoz (2024)[джерело?].
Її виступи на YouTube записуються в місцях по всьому світу, включаючи Шарм-ель-Шейх, Одесу, Гечек, Буенос-Айрес, Санторіні та Маямі[джерело?].
У неї також є годинне щотижневе радіошоу та подкаст під назвою «Captive Soul», які публікуються на SoundCloud, Spotify та Apple Podcasts[джерело?].
Грала на головній сцені музичного фестивалю Tomorrowland[5], виступала на EDC Las Vegas, Untold, NEON Countdown, So Track Boa, Parookaville, а також співпрацювала з звукозаписними компаніями Tomorrowland Music, Insomniac і Anjunabeats[6].
Випускала треки під такими відомими лейблами, як Ultra Records,[7] Armada, AFTR: HRS і Get Physical Music, перш ніж заснувати власний лейбл Captive Soul у 2023 році. Виступала на культових майданчиках, таких як Space Miami, Green Valley Brazil і Hi Ibiza, а також грала в прямому ефірі з багатьох місць на кількох континентах, включаючи Маямі, Ізраїль, Нью-Йорк і Київ[джерело?].
У жовтні 2023 року заснувала власний лейбл, який також називається Captive Soul[8], де почала випускати власну музику та співпрацювати з іншими виконавцями. Він також є брендом подій, який вона використовує, щоб влаштовувати шоу у відомих закладах, де вона є хедлайнерами разом з іншими колегами електронної музики[джерело?].
У 2023 році дала понад 100 виступів у 50 країнах.[9][10]
У 2024 році відвідала у ролі моделі тиждень моди в Парижі[значущість факту?][11].
У 2025 увійша зайняла 60 місце серед 100 найкращих ді-джеїв світу у рейтингу DJ Mag[12].


18 млн переглядів






Із Чернігова виїхала лише в 2022 році, під час спроби окупації міста.
До цього «творила» в Україні.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 тра, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:40

fox767676 даже летов звучит лучше, чем Шатунов. (все ж понимают этот кавер работа АІ). А сколько недооцененных артистов ушли в историю, из-за того что слушали других?

интеллигентно, культурно, поэтично. А стадионы собирал шатунов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 10 тра, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:46

Wirująświatła

придурошный надрыв летова спасет любую отстойную песню, в т.ч. и его собственные )
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 21:49

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:18 млн переглядів


амебы ))
когда музыка была яростная, а артистки сексуальными - западная цивилизация расширялась
а такую преснятину раскручивают по указанию коммунистической партии китая, чтобы сделать из вестернов амбивалентных овощей
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:06

  Бетон написав:Если на концерт леди гаги пришло 2.5 миллиона человек, то она не давит. Она просто крутая
видеохостинг №1 - Ютуб. А №2, №3 вы знаете? видите как ют глушит своей популярностью хостинги которые могли бы быть лучше, имея аудиторию и монетизацию. Когда то был стримовый сервис перископ, там (в основном) музыканты в прямых эфирах давали концерты. Я каждый вечер кого то смотрел. Потом сервис закрыли из-за низкой популярности. А на ют попробуй шо то нераскрученное найди. Поиск работает через такую жопу... предлагает одно и тоже по кругу. уверен все те же артисты стримят на ют, только я их не могу там найти.
Wirująświatła
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