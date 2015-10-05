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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:25

Железным копытом укажет кого надо слушать

fox767676


почему у каких-то безмозглых гермафродитов с эл. сигналами вместо музыки 18 млн просмотров и соответствующие площадки, а у качественных и сексуальных артисток - жалкие тысячи ?


«Трамп придет - порядок наведет».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:40

Hotab
И снова с Италии пойдет 2 ренессанс Европы после темных веков воукизма-толерастизма



музыка должна учить в т.ч и драться
а не собирать 3 миллионые стадионы овощей хлопающих в ладошки

fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:56

Re: Психологія та інші цікавинки

вот это был самый правильный в Кмеве за всю историю
послэмовали от души
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:12

Re: Психологія та інші цікавинки

я про мановар увидел - был уверен что это ЛАД написал :)
не мог поверить глазам своим что это кто-то мог не пожилой написать
но Киев вообще на международной музыкальной карте место изгнания отставных звезд.
Хорошо что успели Лимпы,Продиджи и ДМ не очень старыми приехать
а так что-то подобное в Украине нереально увидеть

fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:22

fox767676

музыка должна учить в т.ч и драться


Кроме бить ибучки, музыка может помогать нагонять физику: бегать, наматывать этажи, скакать на скакалке, держать планку.
Мне в этом вопросе с инструментальной Королевой норм))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:23

Не, ну сами посудите - раздраконенный ираками-палестинами глобальный юг и примкнувшая к нему рф, набрались сил и идут ордой на Запад. А Запад, который бомбил Вьетнам под БлекСабат\ Лед Зеппелин ,на худой конец Вагнера(Рихарда), и Ирак под Министри, стал милым, пушистым, травоядным ценителем Тейлор Свифт\бесполых теток с пластинками и улыбающихся чувачков с акустическими гитарами, и на больших концертах стоит овощем а не слэмит, тем более дерется.
Вы не готовы ! ))



fox767676
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