почему у каких-то безмозглых гермафродитов с эл. сигналами вместо музыки 18 млн просмотров и соответствующие площадки, а у качественных и сексуальных артисток - жалкие тысячи ?
«Трамп придет - порядок наведет».
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 10 тра, 2025 22:25
Железным копытом укажет кого надо слушать
fox767676
«Трамп придет - порядок наведет».
Додано: Суб 10 тра, 2025 22:40
Hotab
И снова с Италии пойдет 2 ренессанс Европы после темных веков воукизма-толерастизма
музыка должна учить в т.ч и драться
а не собирать 3 миллионые стадионы овощей хлопающих в ладошки
Додано: Суб 10 тра, 2025 22:56
Re: Психологія та інші цікавинки
вот это был самый правильный в Кмеве за всю историю
послэмовали от души
Додано: Суб 10 тра, 2025 23:12
Re: Психологія та інші цікавинки
я про мановар увидел - был уверен что это ЛАД написал
не мог поверить глазам своим что это кто-то мог не пожилой написать
но Киев вообще на международной музыкальной карте место изгнания отставных звезд.
Хорошо что успели Лимпы,Продиджи и ДМ не очень старыми приехать
а так что-то подобное в Украине нереально увидеть
Додано: Суб 10 тра, 2025 23:22
fox767676
Кроме бить ибучки, музыка может помогать нагонять физику: бегать, наматывать этажи, скакать на скакалке, держать планку.
Мне в этом вопросе с инструментальной Королевой норм))
Додано: Суб 10 тра, 2025 23:23
Не, ну сами посудите - раздраконенный ираками-палестинами глобальный юг и примкнувшая к нему рф, набрались сил и идут ордой на Запад. А Запад, который бомбил Вьетнам под БлекСабат\ Лед Зеппелин ,на худой конец Вагнера(Рихарда), и Ирак под Министри, стал милым, пушистым, травоядным ценителем Тейлор Свифт\бесполых теток с пластинками и улыбающихся чувачков с акустическими гитарами, и на больших концертах стоит овощем а не слэмит, тем более дерется.
Вы не готовы ! ))
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