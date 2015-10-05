RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 381382383384>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:25

Железным копытом укажет кого надо слушать

fox767676


почему у каких-то безмозглых гермафродитов с эл. сигналами вместо музыки 18 млн просмотров и соответствующие площадки, а у качественных и сексуальных артисток - жалкие тысячи ?


«Трамп придет - порядок наведет».
Hotab
 
Повідомлень: 15049
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:40

Hotab
И снова с Италии пойдет 2 ренессанс Европы после темных веков воукизма-толерастизма



музыка должна учить в т.ч и драться
а не собирать 3 миллионые стадионы овощей хлопающих в ладошки

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:56

Re: Психологія та інші цікавинки

вот это был самый правильный в Кмеве за всю историю
послэмовали от души
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:12

Re: Психологія та інші цікавинки

я про мановар увидел - был уверен что это ЛАД написал :)
не мог поверить глазам своим что это кто-то мог не пожилой написать
но Киев вообще на международной музыкальной карте место изгнания отставных звезд.
Хорошо что успели Лимпы,Продиджи и ДМ не очень старыми приехать
а так что-то подобное в Украине нереально увидеть

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:22

fox767676

музыка должна учить в т.ч и драться


Кроме бить ибучки, музыка может помогать нагонять физику: бегать, наматывать этажи, скакать на скакалке, держать планку.
Мне в этом вопросе с инструментальной Королевой норм))
Hotab
 
Повідомлень: 15049
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:23

Не, ну сами посудите - раздраконенный ираками-палестинами глобальный юг и примкнувшая к нему рф, набрались сил и идут ордой на Запад. А Запад, который бомбил Вьетнам под БлекСабат\ Лед Зеппелин ,на худой конец Вагнера(Рихарда), и Ирак под Министри, стал милым, пушистым, травоядным ценителем Тейлор Свифт\бесполых теток с пластинками и улыбающихся чувачков с акустическими гитарами, и на больших концертах стоит овощем а не слэмит, тем более дерется.
Вы не готовы ! ))



fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:49

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:Мне в этом вопросе с инструментальной Королевой норм))


ну не знаю

возможно разная психология, в т.ч спортивная
есть спринтеры, есть стайеры
я типичный спринтер
спортивная злость, вспышка агрессии - и в условных стометровках нет мне равных
но беспрерывно длинные дистанци даже трусцой - нет, увольте
так же и на работе - 80% работы за 20% времени
и в дебатах - могу сильно наехать, а потом раскаиваться "а не слишком ли я"
музыка стимулирует дерзкая, не обязательно тяжелая, я и кофе не пью
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:22

Запредельная гамма эмоций...
Ни одна сексапильная девушка так не споёт, как потрёпанный жизнью мужик
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29888
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:35

интервью с юношей-"дедушкой" (можно с 26й минуты про шалости подростков)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29888
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:11

  Hotab написав:fox767676

музыка должна учить в т.ч и драться



Мне в этом вопросе с инструментальной Королевой норм))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 381382383384>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3975)
11.05.2025 07:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.