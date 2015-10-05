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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 11 тра, 2025 09:27
в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 11 тра, 2025 10:07
Wirująświatła
знает все марки авто.
Поганий початок. Так скоро і в олімпіадах почне брати участь.
А міг би більш корисно проводити час в підвалі: підворовувати їжу для старших Віталіків , показувати де дядя трогав за яйця.
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Hotab
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Додано: Нед 11 тра, 2025 10:46
Hotab написав:Wirująświatła
знает все марки авто.
Поганий початок. Так скоро і в олімпіадах почне брати участь.
А міг би більш корисно проводити час в підвалі: підворовувати їжу для старших Віталіків , показувати де дядя трогав за яйця.
Да ладно...
Обычное бахвальство родителей с явным преувеличением 😁
Марки далеко не все 😁
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Сибарит
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:17
Wirująświatła
Підглянув я на військову гілку, а там таке >>>
shapo написав:
Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.
А в голові тільки одне - ЯК ТАК???!©
Ну можна ж хоча б +/- по-нормальному зробити було і в нас? ☝️
Так ні, в нас все має бути зроблено через сраку!
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:35
Wirująświatła написав:
в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия
. Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.
Можна, але!
Але в нас, як правило батьки зайняті роботою і битовухою, тому дитиною займаються бабусі/дідусі...
Так, в ідеалі - чоловік має заробляти "потужно", щоб дружина займалась ТІЛЬКИ дітьми і домашніми справами... але!
Але більшість робіт/зарплат заточені під перший варіант, на жаль
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:40
Успіх написав:
Так ні, в нас все має бути зроблено через сраку!
А чего Вы хотели, если даже общение на форуме не удается удержать в рамках веток, предназначенных для обсуждаемой темы?
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Сибарит
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:55
Успіх написав:
Так, в ідеалі - чоловік має заробляти "потужно", щоб дружина займалась ТІЛЬКИ дітьми і домашніми справами... але!
це які такі справи вдома?) Понятно як там народжувальний комбайн за 10 штук то буде півжизні в режимі інкубатора)
А так з 1 , 2 шкільного віку дома діла їй не буде. А коли жіка сидить без діла в голову їй приходять мислі і вона починає їх думати...
так можно пес зна до чого дожитись
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Banderlog
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:57
Сибарит написав:
Обычное бахвальство родителей с явным преувеличением
было бы бахвальство канал бы не ограничился двумя роликами по 40 секунд.
Hotab написав:
показувати де дядя трогав за яйця.
что то тебя впечатлило? Кстати в оригинальном тексте названия органов не озвучивались, ты их до фантазировал. Формально половина туловища находится ниже живота и трогать могли пятку. Но тебе как всегда виднее. Если б не фантазии, ты бы вообще жил без секса.
Вот оригинал текста. Где здесь про яйца?
Wirująświatła написав:
.
а знаете что делал пацан 8-10 лет которого ловили на воровстве? он начинал плакать и всем расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота. Угадайте вызывали ли милицию. Метод 100% ни одного провала, а ловили часто.
а у Хотаба есть.
Ранее я говорил, что психика всегда движется либо к общечеловеческим ценностям ,либо к ядру своих девиаций. Осталось определить к какой их этих 2х категорий относятся яйца чужого ребенка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 11 тра, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:13
Banderlog написав:
це які такі справи вдома?
Успіх написав:
Так, в ідеалі - чоловік має заробляти "потужно", щоб дружина займалась ТІЛЬКИ дітьми і домашніми справами... але!
) Понятно як там народжувальний комбайн за 10 штук то буде півжизні в режимі інкубатора)
А так з 1 , 2 шкільного віку дома діла їй не буде. А коли жіка сидить без діла в голову їй приходять мислі і вона починає їх думати...
так можно пес зна до чого дожитись
Угу, угу)) - посуда сама себе не помиє(а як є прсудомийка, то теж сама себе посуда в посудомийку не запихне), пилосос(навіть, якщо робот) сам себе не витрусить/щітки-насадки не промиє, та і в "труднодоступних місцях" треба руцями, руцями
- пралка, хоч сама випере, так речі сама не вивісить сушитись, як і деякі речі, які треба прасувати - не попрасуються...
А їжу готувати? Чи постійно жити на доставці з різних харчових закладів?
А якщо дитина ДОшкільного віку?
Ту взагалі, неміряне поле роботи!
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