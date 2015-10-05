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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:27

в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:07

Wirująświatła

знает все марки авто.


Поганий початок. Так скоро і в олімпіадах почне брати участь.
А міг би більш корисно проводити час в підвалі: підворовувати їжу для старших Віталіків , показувати де дядя трогав за яйця.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:46

  Hotab написав:Wirująświatła

знает все марки авто.


Поганий початок. Так скоро і в олімпіадах почне брати участь.
А міг би більш корисно проводити час в підвалі: підворовувати їжу для старших Віталіків , показувати де дядя трогав за яйця.

Да ладно...
Обычное бахвальство родителей с явным преувеличением 😁
Марки далеко не все 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:17

Як так?©

Wirująświatła
Підглянув я на військову гілку, а там таке >>>
  shapo написав:Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.


А в голові тільки одне - ЯК ТАК???!©
Ну можна ж хоча б +/- по-нормальному зробити було і в нас? ☝️
Так ні, в нас все має бути зроблено через сраку! :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:35

Так і живемо

  Wirująświatła написав:в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.
Можна, але!
Але в нас, як правило батьки зайняті роботою і битовухою, тому дитиною займаються бабусі/дідусі...


Так, в ідеалі - чоловік має заробляти "потужно", щоб дружина займалась ТІЛЬКИ дітьми і домашніми справами... але!
Але більшість робіт/зарплат заточені під перший варіант, на жаль :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:40

  Успіх написав:Так ні, в нас все має бути зроблено через сраку! :evil:

А чего Вы хотели, если даже общение на форуме не удается удержать в рамках веток, предназначенных для обсуждаемой темы?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:55

  Успіх написав:
Так, в ідеалі - чоловік має заробляти "потужно", щоб дружина займалась ТІЛЬКИ дітьми і домашніми справами... але!
це які такі справи вдома?) Понятно як там народжувальний комбайн за 10 штук то буде півжизні в режимі інкубатора)
А так з 1 , 2 шкільного віку дома діла їй не буде. А коли жіка сидить без діла в голову їй приходять мислі і вона починає їх думати... :lol: так можно пес зна до чого дожитись :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:57

  Сибарит написав:Обычное бахвальство родителей с явным преувеличением
было бы бахвальство канал бы не ограничился двумя роликами по 40 секунд.
  Hotab написав:показувати де дядя трогав за яйця.
что то тебя впечатлило? Кстати в оригинальном тексте названия органов не озвучивались, ты их до фантазировал. Формально половина туловища находится ниже живота и трогать могли пятку. Но тебе как всегда виднее. Если б не фантазии, ты бы вообще жил без секса. :D


Вот оригинал текста. Где здесь про яйца?
  Wirująświatła написав:.

а знаете что делал пацан 8-10 лет которого ловили на воровстве? он начинал плакать и всем расказывать как тот кто его поймал трогал его ниже живота. Угадайте вызывали ли милицию. Метод 100% ни одного провала, а ловили часто.
а у Хотаба есть.


Ранее я говорил, что психика всегда движется либо к общечеловеческим ценностям ,либо к ядру своих девиаций. Осталось определить к какой их этих 2х категорий относятся яйца чужого ребенка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:13

Якби ж те все робилось "по щучому велінню")))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Так, в ідеалі - чоловік має заробляти "потужно", щоб дружина займалась ТІЛЬКИ дітьми і домашніми справами... але!
це які такі справи вдома?) Понятно як там народжувальний комбайн за 10 штук то буде півжизні в режимі інкубатора)
А так з 1 , 2 шкільного віку дома діла їй не буде. А коли жіка сидить без діла в голову їй приходять мислі і вона починає їх думати... :lol: так можно пес зна до чого дожитись :lol:
Угу, угу)) - посуда сама себе не помиє(а як є прсудомийка, то теж сама себе посуда в посудомийку не запихне), пилосос(навіть, якщо робот) сам себе не витрусить/щітки-насадки не промиє, та і в "труднодоступних місцях" треба руцями, руцями :mrgreen: - пралка, хоч сама випере, так речі сама не вивісить сушитись, як і деякі речі, які треба прасувати - не попрасуються...
А їжу готувати? Чи постійно жити на доставці з різних харчових закладів? :mrgreen:

А якщо дитина ДОшкільного віку?
Ту взагалі, неміряне поле роботи! :D
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