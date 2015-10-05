Додано: Нед 11 тра, 2025 12:35

Успіх написав:

А якщо дитина ДОшкільного віку?

Ту взагалі, неміряне поле роботи! А якщо дитина ДОшкільного віку?Ту взагалі, неміряне поле роботи!

дошкільного согласєн, вчора сидів з своїми за няньку 40хв. По відеозвязку. Ті 2 кози розбили іграшкою люструтелефон він ручок не має шоб по жопі дати, і даж ножок немає щоб за ними бігати. Харашо ще не догадались положити тата мордою в полА за домашню роботу...вони брешутьсхоже ти сам не жив а одразу з під маминої спідниці забіг під жінчину.Хто ж то все мені робив коли я був не жонатий і на роботі? )і як справлялись колись без посудомойки, стіралки ?Коли не купляли готову варену ковбасу в магазині за рогом, а різали живу курку і варили на трісках?))) А по воду для пєльонок бігали до колодязя?Нєма чого дома робити.На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою. Шо там готовити з мультиваркою?Вивісити одяг на сушарку? Ти серйозно?проведи дома заміри скільки часу на то треба)Фільтри вибити з пилососа?)Ну хай раз на 2 місяці, 15 хв процедура.Звичайно повноцінна загрузка на 8 годин це занадто для жінки, але ти тож не перегибай