|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 11 тра, 2025 12:35
Успіх написав:
А якщо дитина ДОшкільного віку?
Ту взагалі, неміряне поле роботи!
дошкільного согласєн, вчора сидів з своїми за няньку 40хв. По відеозвязку. Ті 2 кози розбили іграшкою люстру
телефон він ручок не має шоб по жопі дати, і даж ножок немає щоб за ними бігати. Харашо ще не догадались положити тата мордою в пол
А за домашню роботу...вони брешуть
схоже ти сам не жив а одразу з під маминої спідниці забіг під жінчину.
Хто ж то все мені робив коли я був не жонатий і на роботі? )
і як справлялись колись без посудомойки, стіралки ?
Коли не купляли готову варену ковбасу в магазині за рогом, а різали живу курку і варили на трісках?))) А по воду для пєльонок бігали до колодязя?
Нєма чого дома робити.
На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою. Шо там готовити з мультиваркою?
Вивісити одяг на сушарку? Ти серйозно?
проведи дома заміри скільки часу на то треба)
Фільтри вибити з пилососа?)
Ну хай раз на 2 місяці, 15 хв процедура.
Звичайно повноцінна загрузка на 8 годин це занадто для жінки, але ти тож не перегибай
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 11 тра, 2025 12:47
Banderlog написав:
А за домашню роботу...вони брешуть
схоже ти сам не жив а одразу з під маминої спідниці забіг під жінчину.
Banderlog написав:
На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою.
Ще раз кажу, то коли БЕЗ ДІТЕЙ, то так - достатньо і 1,5год/день.
А якщо малі діти?
То там щось порозкидають, то там щось розіллють/розіб'ють і т.п. - а ще, хочуть твоєї уваги/побавитись з ними/почитати і т.п. - а головне, діти отим всім "руки зв'язують" так, що в тебе тупо НЕМА отих "вільних" 1,5год/на день, щоб зробити оті всі банальні речі по дому!
Та і не живеш ти з хворою дружиною, яка 1,5год навіть на ТИЖДЕНЬ не має здоров'я до тих всіх робіт!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8074
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 12:53
Успіх написав:Wirująświatła
Підглянув я на військову гілку, а там таке >>>
shapo написав:
Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.
А в голові тільки одне - ЯК ТАК???!©
Ну можна ж хоча б +/- по-нормальному зробити було і в нас? ☝️
Так ні, в нас все має бути зроблено через сраку!
сами же такое и делаете.
или это опять кацапы?
нет, это всё твои соседи, люди вокруг.
что нужно делать:
1. увезти детей в здоровое психически общество.
2. пользоваться идиотами вокруг, их слабоумием
скрутить дулю в кармане, ржать с них про себя и радоваться массовому тупизму
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 11 тра, 2025 12:56
fox767676 написав:
а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того
всё всё убедили.
против таких аргументов я бессилен
Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу
если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. далеко не все.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:04
Успіх написав:
Та і не живеш ти з хворою дружиною, яка 1,5год навіть на ТИЖДЕНЬ не має здоров'я до тих всіх робіт!
началось, ще трохи і вийде шо і мені треба роботу лишати щоб за жінкою доглядати)
Ми говорили про норму.
Нема там шо робити якщо не заморачуватись якимись урляляями з ляпіздронами. Щоб приготувати плов в мультиварці треба хвилин 20 труду. Холодець 6хв) хліб в хлібопічці 4хв). Діти з певного віку теж можуть залучатись до прибирання і покупок продуктів.
Якщо так вже в напряг то для прибирання можно наняти раз на тиждень якусь жіночку, щоб бутилки з підліжка повиносила)
Напряг дома може бути при 12 годинній 7 денній робочій загрузці. І то я справлюсь один.)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2659
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:08
Бетон написав:
Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу
если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. а вернее, почти никто
у нас же не спор? Давайте я вам покажу альтернативные точки зрения, а вы хотите соглашайтесь, хотите нет, ваше личное дело.
Представьте себе что только 1-2% человечества умеют разговаривать. А остальные только этим талантом восхищаются.
Вот собирает леди Гага стадион и разговаривает в микрофон со всеми, а миллионы фанатов воют от экстаза.
2я точка зрения. Петь умеют все +/- одинаково хорошо (как в Абхазии). Собрала бы леди Гага стадион? А смысл, если ваша соседка поет не хуже?
Какой вывод делаю с этого лично я.
Людям нужны кумиры. Вам не нужна хорошо поющая соседка, а нужен тот кто соберёт стадион. По факту вы этим обнуляете талант соседки. Пой не пой, стадион соберёт леди Гага, тогда зачем петь? Остаётся бухать и заниматься любовью со всеми в подряд.
Или с 1м примером зачем всему стадиону учиться разговаривать, когда есть леди Гага?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 11 тра, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29890
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2486 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:08
Бетон написав:
сами же такое и делаете.
или это опять кацапы?
нет, это всё твои соседи, люди вокруг.
что нужно делать:
1. увезти детей в здоровое психически общество.
2. пользоваться идиотами вокруг, их слабоумием
скрутить дулю в кармане, ржать с них про себя и радоваться массовому тупизму
Преспособленец
Думаю, в Україні не розвинути технологічне виробництво, через обмаль людей з прогностичним мисленням.
Повальний егоїзм та рагулізм.
Благо в москалів ситуація як мінімум не краща.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9324
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:10
Бетон написав: fox767676 написав:
а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того
всё всё убедили.
против таких аргументов я бессилен
Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу
если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. далеко не все.
Може й Children of Bodom?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36088
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1486 раз.
- Подякували: 8195 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:11
Wirująświatła написав:
в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто.
Прекупом на автобазарі буде.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9324
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 11 тра, 2025 13:14
Faceless написав: Бетон написав: fox767676 написав:
а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того
всё всё убедили.
против таких аргументов я бессилен
Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу
если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. далеко не все.
Може й Children of Bodom?
о да, ну конечно
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4086
|
|