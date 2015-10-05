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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 383384385386>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:35

  Успіх написав:
А якщо дитина ДОшкільного віку?
Ту взагалі, неміряне поле роботи! :D
дошкільного согласєн, вчора сидів з своїми за няньку 40хв. По відеозвязку. Ті 2 кози розбили іграшкою люстру :lol: телефон він ручок не має шоб по жопі дати, і даж ножок немає щоб за ними бігати. Харашо ще не догадались положити тата мордою в пол :lol:
А за домашню роботу...вони брешуть :wink:
схоже ти сам не жив а одразу з під маминої спідниці забіг під жінчину. :lol:
Хто ж то все мені робив коли я був не жонатий і на роботі? )
і як справлялись колись без посудомойки, стіралки ?
Коли не купляли готову варену ковбасу в магазині за рогом, а різали живу курку і варили на трісках?))) А по воду для пєльонок бігали до колодязя?
Нєма чого дома робити.
На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою. Шо там готовити з мультиваркою?
Вивісити одяг на сушарку? Ти серйозно?
проведи дома заміри скільки часу на то треба)
Фільтри вибити з пилососа?)
Ну хай раз на 2 місяці, 15 хв процедура.
Звичайно повноцінна загрузка на 8 годин це занадто для жінки, але ти тож не перегибай
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:47

Кожен судить зі своєї дзвіниці

  Banderlog написав:А за домашню роботу...вони брешуть
схоже ти сам не жив а одразу з під маминої спідниці забіг під жінчину.
  Banderlog написав:На все то 1,5 години в день поза вуха вистачить з сучасною технікою.
Ще раз кажу, то коли БЕЗ ДІТЕЙ, то так - достатньо і 1,5год/день.
А якщо малі діти?
То там щось порозкидають, то там щось розіллють/розіб'ють і т.п. - а ще, хочуть твоєї уваги/побавитись з ними/почитати і т.п. - а головне, діти отим всім "руки зв'язують" так, що в тебе тупо НЕМА отих "вільних" 1,5год/на день, щоб зробити оті всі банальні речі по дому!

Та і не живеш ти з хворою дружиною, яка 1,5год навіть на ТИЖДЕНЬ не має здоров'я до тих всіх робіт!
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:53

  Успіх написав:Wirująświatła
Підглянув я на військову гілку, а там таке >>>
  shapo написав:Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.


А в голові тільки одне - ЯК ТАК???!©
Ну можна ж хоча б +/- по-нормальному зробити було і в нас? ☝️
Так ні, в нас все має бути зроблено через сраку! :evil:

сами же такое и делаете.
или это опять кацапы?
нет, это всё твои соседи, люди вокруг.
что нужно делать:
1. увезти детей в здоровое психически общество.
2. пользоваться идиотами вокруг, их слабоумием

скрутить дулю в кармане, ржать с них про себя и радоваться массовому тупизму
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:56

  fox767676 написав:а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того

всё всё убедили.
против таких аргументов я бессилен

Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу

если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. далеко не все.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:04

  Успіх написав:
Та і не живеш ти з хворою дружиною, яка 1,5год навіть на ТИЖДЕНЬ не має здоров'я до тих всіх робіт!
началось, ще трохи і вийде шо і мені треба роботу лишати щоб за жінкою доглядати)
Ми говорили про норму.
Нема там шо робити якщо не заморачуватись якимись урляляями з ляпіздронами. Щоб приготувати плов в мультиварці треба хвилин 20 труду. Холодець 6хв) хліб в хлібопічці 4хв). Діти з певного віку теж можуть залучатись до прибирання і покупок продуктів.
Якщо так вже в напряг то для прибирання можно наняти раз на тиждень якусь жіночку, щоб бутилки з підліжка повиносила)
Напряг дома може бути при 12 годинній 7 денній робочій загрузці. І то я справлюсь один.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:08

  Бетон написав:Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу

если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. а вернее, почти никто
у нас же не спор? Давайте я вам покажу альтернативные точки зрения, а вы хотите соглашайтесь, хотите нет, ваше личное дело.


Представьте себе что только 1-2% человечества умеют разговаривать. А остальные только этим талантом восхищаются.

Вот собирает леди Гага стадион и разговаривает в микрофон со всеми, а миллионы фанатов воют от экстаза.

2я точка зрения. Петь умеют все +/- одинаково хорошо (как в Абхазии). Собрала бы леди Гага стадион? А смысл, если ваша соседка поет не хуже?

Какой вывод делаю с этого лично я.


Людям нужны кумиры. Вам не нужна хорошо поющая соседка, а нужен тот кто соберёт стадион. По факту вы этим обнуляете талант соседки. Пой не пой, стадион соберёт леди Гага, тогда зачем петь? Остаётся бухать и заниматься любовью со всеми в подряд.

Или с 1м примером зачем всему стадиону учиться разговаривать, когда есть леди Гага?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:08

  Бетон написав:сами же такое и делаете.
или это опять кацапы?
нет, это всё твои соседи, люди вокруг.
что нужно делать:
1. увезти детей в здоровое психически общество.
2. пользоваться идиотами вокруг, их слабоумием

скрутить дулю в кармане, ржать с них про себя и радоваться массовому тупизму

Преспособленец :mrgreen:
Думаю, в Україні не розвинути технологічне виробництво, через обмаль людей з прогностичним мисленням.
Повальний егоїзм та рагулізм.
Благо в москалів ситуація як мінімум не краща.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  fox767676 написав:а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того

всё всё убедили.
против таких аргументов я бессилен

Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу

если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. далеко не все.
Може й Children of Bodom?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:11

  Wirująświatła написав:в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто.

Прекупом на автобазарі буде.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:14

  Faceless написав:
Бетон написав:
  fox767676 написав:а на тейлор свифт 3.5 млн ходит
роликам с квинами и не снилось, не говоря уже о карузо с паганини
а за зеленского 73% проглосовало
это просто знаки глубокого кризиса западной цивилизации, не более того

всё всё убедили.
против таких аргументов я бессилен

Виталий,
мы маленьким не были.
я родился сразу с окладом согласно штатному расписанию. шучу

если что, я всегда слушал не большинства толпы. melodic power metal, знаешь ли, далеко не все секут. далеко не все.
Може й Children of Bodom?

о да, ну конечно
Бетон
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