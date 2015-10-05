Додано: Нед 11 тра, 2025 15:43

Wirująświatła написав: в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.



в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.

НЕ уверен, что он уж очень уникален.Обычный интерес для мальчика.Мой старший тоже знал в 3 года все марки авто.Ему это было интересно.Примерно в то-же время ему подарили атлас мира и он начал изучать географию.Свободно читает с 4-х лет.Причем не сказки.Начали ему покупать тематические энциклопедии.Любимые темы - акулы и динозавры.По приезду в НЙ, пощли в Natural History Museum с другими детьми.Им там было скучно, а он возле нескольких скелетов динозавров прочитал небольшую лекцию. При виде зуба и потом челюсти мегаладона, у ребенка был взрыв эмоций.Я не говорю, что это что-то уникальное, просто у многих детей есть такие интересы, потом проходят.Кстати, мой хотел в 6 лет стать палеонтологом, вроде уже прошло.Когда укладывал его спать с лет 3-4 примерно вместо сказок начал рассказывать всякую информацию, начиная от истории, астрономии и заканчивая технологиями производсва строительных материалов и устройства ДВС. Он под это засыпал. Что из этого он ТОГДА мог понять и повторить, сейчас не скажу, кроме как "устройство" Солнечной системы. Это он пересказывал. Сейчас может уже не вспомнит. Но тут еще надо сделать поправку на тот самый ЛАДовский смешариковский "пин код", который дети смотрели.И еще, кстати, в тот момент, многие дети, с которыми мой старший общался, интересовались динозаврами.Интерес к машинам был от того, что он хотел стать автогонщиком, а им он хотел стать, возможно, потому что тогда был популярным мультик "Тачки" и он собирал машинки из этого мультаика.И что он один?Я знаю сейчас уже человека в возрасте, который в 6 лет собрал свой первый радиоприемник.Ребенок друзей в те-же 6 лет занял 3-е место на взрослом шахматном турнире и знал несколько языков (кажется 6).