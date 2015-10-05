Wirująświatła написав:в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.
alibob написав:Забув як правильно вставляти відео з ютубу.
Копируете после слеша / буквы из ссылки на видео и вставляете их внутрь тега youtube (кнопка с тегом сверху окна редактора сообщений). В вашей ссылке последние буквы 07bGErjd_rc Соответственно внутри тега они будут выглядеть вот так
Кстати яркая иллюстрация что мышление появляется задолго до речи. Девочка много букв глотает не выговаривает, но марки авто называет точно, без ошибок. Ранее считалось что сначала формируется речь, а потом из запаса слов формируется мышление. Фактически это вело к тому что развитием детей до 3-4 лет особо не занимались, упуская ценное время.
А двигатель мышления интерес. Если ребенку ничего не интересно, скорее всего он будет и далее развиваться по "примитивному сценарию".
Так же плохо когда интерес всего один, как в видео с портным 21год (который ведёт себя как дедушка). Из интервью viewtopic.php?p=5854379#p5854379 видно, что охотно он рассказывает только про пошив одежды, остальные темы проговариваются галопом и "сквозь зубы". Конечно это не УО, но есть риск свалиться в сверхценный интерес.
Синдромы односторонних сверхценных интересов и увлечений (включая синдром метафизической интоксикации) описываются в основном при шизофрении пубертатного возраста, в частности при относительно благоприятных вариантах «ядерной» шизофрении/ В случаях шизофрении сверхценные интересы и увлечения вызывают особую одержимость, они более аутистичны, вычурны, «заумны», им свойственны формалистический схематизм с резонерством, неологизмами. Как правило, сверхценные интересы и увлечения непродуктивны. Основному синдрому нередко сопутствуют рудиментарные продуктивные симптомы (фазные аффективные расстройства, гипнагогические галлюцинации, навязчивости, страхи, явления деперсонализации), а также негативные проявления в виде эмоционального притупления, грубости и жестокости по отношению к родителям, отдельных расстройств мышления, снижения продуктивности в учебе и т. д.
Кстати яркая иллюстрация что мышление появляется задолго до речи.
Круте спостереження. Відоме всім, хто мав дітей і був хоч інколи з ними. Ще до року величезна кількість ознак які вказують на мислення, також бажання пізнавати. Логічні і послідовні дії. Хоча мова зʼявляється в основному після року. А інколи і ближче до двох.
Wirująświatła написав:Hotab завтра понедельник. Ты уже решил для кого на этот раз будешь просить медальку? Смотри у некоторых всего по одной. Это ж несправедливо?
Так там напишуть кому треба «просити». Я тобі завтра всього за один плюсик покажу гілку, де це пишуть. А чому «по одній» - несправедливо ? «Справедливість» же не має нічого спільного з «рівністю», то тебе десь в підвалі «бандити» обдурили.
Хотів поцікавитись … невдобно трохи, але все ж…
А відколи у тебе «поновлення справедливості» стало асоціюватись зі статевими стосунками? Ну я про те, що коли я вказав на втрачену медальку Бандерлога, ти разом з 8-класним дурником став огидно гигикати і натякати на «голубу луну». Це пішло з тих днів , коли ти для 10-річних дітей в своїй банді «відновлював справедливість»? Ви старші там не просто так стояли за менших перед обідчиками або батьками? Ці дітки саме так потім розраховувались з тобою, як ти тут натякав?
Так а оте «плече підтримки» , коли ти вночі їхав разом з «другом» на своїй машині лісами на «пітєрбург», кинувши всі справи… там не тільки плече було? Деталі не треба, я не готовий це слухати. Просто скажи, ти місиш глину з усіма , з ким дружиш і товаришуєш? Чи лише через одного? Звідки оці флешбеки у тебе , які ти несеш на форум?
Wirująświatła написав:в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.
НЕ уверен, что он уж очень уникален. Обычный интерес для мальчика. Мой старший тоже знал в 3 года все марки авто. Ему это было интересно. Примерно в то-же время ему подарили атлас мира и он начал изучать географию. Свободно читает с 4-х лет. Причем не сказки. Начали ему покупать тематические энциклопедии. Любимые темы - акулы и динозавры. По приезду в НЙ, пощли в Natural History Museum с другими детьми. Им там было скучно, а он возле нескольких скелетов динозавров прочитал небольшую лекцию. При виде зуба и потом челюсти мегаладона, у ребенка был взрыв эмоций. Я не говорю, что это что-то уникальное, просто у многих детей есть такие интересы, потом проходят. Кстати, мой хотел в 6 лет стать палеонтологом, вроде уже прошло. Когда укладывал его спать с лет 3-4 примерно вместо сказок начал рассказывать всякую информацию, начиная от истории, астрономии и заканчивая технологиями производсва строительных материалов и устройства ДВС. Он под это засыпал. Что из этого он ТОГДА мог понять и повторить, сейчас не скажу, кроме как "устройство" Солнечной системы. Это он пересказывал. Сейчас может уже не вспомнит. Но тут еще надо сделать поправку на тот самый ЛАДовский смешариковский "пин код", который дети смотрели. И еще, кстати, в тот момент, многие дети, с которыми мой старший общался, интересовались динозаврами. Интерес к машинам был от того, что он хотел стать автогонщиком, а им он хотел стать, возможно, потому что тогда был популярным мультик "Тачки" и он собирал машинки из этого мультаика. И что он один? Я знаю сейчас уже человека в возрасте, который в 6 лет собрал свой первый радиоприемник. Ребенок друзей в те-же 6 лет занял 3-е место на взрослом шахматном турнире и знал несколько языков (кажется 6).
fox767676 написав:поет украинская дивчина Дария Зарицкая и почему у каких-то безмозглых гермафродитов с эл. сигналами вместо музыки 18 млн просмотров и соответствующие площадки, а у качественных и сексуальных артисток - жалкие тысячи ? это заговор врагов европейской цивилизации
Може тому що танцівниць під музику на пілоні, які краще танцюють більше...