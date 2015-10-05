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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 384385386387>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:39

Wirująświatła

Пой не пой, стадион соберёт леди Гага, тогда зачем петь? Остаётся бухать и заниматься любовью со всеми в подряд.


Так чому тоді абхазці співають, якщо розуміють, що стадіон не зберуть?
Щось не сходиться …
Да і ти зі своєю психологією тут майже не вкатуєш, але ж пишеш чомусь.


Остаётся бухать и заниматься любовью со всеми в подряд.


А потім казати «то було не те что ти придумав , просто совали щось ніжє живота. А там єсть і пятка».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:56

Re: Психологія та інші цікавинки

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Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:09

  Успіх написав:Але в нас, як правило батьки зайняті роботою і битовухою, тому дитиною займаються бабусі/дідусі...

або іще, є спеціальні люди, які навчені сидіти з дітьми ) https://www.instagram.com/reel/DHWv2HAua9f/
https://www.instagram.com/reel/C7CL8SXt395/

https://www.instagram.com/reel/DF0iOPju2PL/
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:14

  Wirująświatła написав:в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.



Тут https://youtu.be/07bGErjd_rc про дворічну дівчинку, яка теж знає багато марок авто.
Забув як правильно вставляти відео з ютубу.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:31

  alibob написав:Забув як правильно вставляти відео з ютубу.

Копируете после слеша / буквы из ссылки на видео и вставляете их внутрь тега youtube (кнопка с тегом сверху окна редактора сообщений). В вашей ссылке последние буквы 07bGErjd_rc
Соответственно внутри тега они будут выглядеть вот так


Кстати яркая иллюстрация что мышление появляется задолго до речи. Девочка много букв глотает не выговаривает, но марки авто называет точно, без ошибок. Ранее считалось что сначала формируется речь, а потом из запаса слов формируется мышление. Фактически это вело к тому что развитием детей до 3-4 лет особо не занимались, упуская ценное время.

А двигатель мышления интерес. Если ребенку ничего не интересно, скорее всего он будет и далее развиваться по "примитивному сценарию".

Так же плохо когда интерес всего один, как в видео с портным 21год (который ведёт себя как дедушка). Из интервью viewtopic.php?p=5854379#p5854379 видно, что охотно он рассказывает только про пошив одежды, остальные темы проговариваются галопом и "сквозь зубы". Конечно это не УО, но есть риск свалиться в сверхценный интерес.


Синдромы односторонних сверхценных интересов и увлечений (включая синдром метафизической интоксикации) описываются в основном при шизофрении пубертатного возраста, в частности при относительно благоприятных вариантах «ядерной» шизофрении/ В случаях шизофрении сверхценные интересы и увлечения вызывают особую одержимость, они более аутистичны, вычурны, «заумны», им свойственны формалистический схематизм с резонерством, неологизмами. Как правило, сверхценные интересы и увлечения непродуктивны. Основному синдрому нередко сопутствуют рудиментарные продуктивные симптомы (фазные аффективные расстройства, гипнагогические галлюцинации, навязчивости, страхи, явления деперсонализации), а также негативные проявления в виде эмоционального притупления, грубости и жестокости по отношению к родителям, отдельных расстройств мышления, снижения продуктивности в учебе и т. д.



https://studfile.net/preview/7628172/page:36/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:57

Wirująświatła
Кстати яркая иллюстрация что мышление появляется задолго до речи.


Круте спостереження. Відоме всім, хто мав дітей і був хоч інколи з ними.
Ще до року величезна кількість ознак які вказують на мислення, також бажання пізнавати. Логічні і послідовні дії. Хоча мова зʼявляється в основному після року. А інколи і ближче до двох.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:03

Hotab завтра понедельник. Ты уже решил для кого на этот раз будешь просить медальку? Смотри у некоторых всего по одной. Это ж несправедливо?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:12

А може ось чому секс - трігерна тема для ВірусВасі?

  Wirująświatła написав:Hotab завтра понедельник. Ты уже решил для кого на этот раз будешь просить медальку? Смотри у некоторых всего по одной. Это ж несправедливо?

Так там напишуть кому треба «просити». Я тобі завтра всього за один плюсик :lol: покажу гілку, де це пишуть.
А чому «по одній» - несправедливо ?
«Справедливість» же не має нічого спільного з «рівністю», то тебе десь в підвалі «бандити» обдурили.

Хотів поцікавитись … невдобно трохи, але все ж… :oops:

А відколи у тебе «поновлення справедливості» стало асоціюватись зі статевими стосунками?
Ну я про те, що коли я вказав на втрачену медальку Бандерлога, ти разом з 8-класним дурником став огидно гигикати і натякати на «голубу луну».
Це пішло з тих днів , коли ти для 10-річних дітей в своїй банді «відновлював справедливість»?
Ви старші там не просто так стояли за менших перед обідчиками або батьками? Ці дітки саме так потім розраховувались з тобою, як ти тут натякав? :oops:

Так а оте «плече підтримки» , коли ти вночі їхав разом з «другом» на своїй машині лісами на «пітєрбург», кинувши всі справи… там не тільки плече було? Деталі не треба, я не готовий це слухати. Просто скажи, ти місиш глину з усіма , з ким дружиш і товаришуєш? Чи лише через одного? Звідки оці флешбеки у тебе , які ти несеш на форум?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:43

  Wirująświatła написав:в Одессе живёт уникальный мальчик 3 года который знает все марки авто. к сож.с ним мало видео. вот все что есть. Почему этот интерес ценный? за него можно зацепиться мотивируя ребенка на какие то действия . Например попутно с марками авто можно изучать страны где их производят, язык той страны откуда родом его любимая марка, устройство автомобиля и т.д.



НЕ уверен, что он уж очень уникален.
Обычный интерес для мальчика.
Мой старший тоже знал в 3 года все марки авто.
Ему это было интересно.
Примерно в то-же время ему подарили атлас мира и он начал изучать географию.
Свободно читает с 4-х лет.
Причем не сказки.
Начали ему покупать тематические энциклопедии.
Любимые темы - акулы и динозавры.
По приезду в НЙ, пощли в Natural History Museum с другими детьми.
Им там было скучно, а он возле нескольких скелетов динозавров прочитал небольшую лекцию. При виде зуба и потом челюсти мегаладона, у ребенка был взрыв эмоций.
Я не говорю, что это что-то уникальное, просто у многих детей есть такие интересы, потом проходят.
Кстати, мой хотел в 6 лет стать палеонтологом, вроде уже прошло.
Когда укладывал его спать с лет 3-4 примерно вместо сказок начал рассказывать всякую информацию, начиная от истории, астрономии и заканчивая технологиями производсва строительных материалов и устройства ДВС. Он под это засыпал. Что из этого он ТОГДА мог понять и повторить, сейчас не скажу, кроме как "устройство" Солнечной системы. Это он пересказывал. Сейчас может уже не вспомнит. Но тут еще надо сделать поправку на тот самый ЛАДовский смешариковский "пин код", который дети смотрели.
И еще, кстати, в тот момент, многие дети, с которыми мой старший общался, интересовались динозаврами.
Интерес к машинам был от того, что он хотел стать автогонщиком, а им он хотел стать, возможно, потому что тогда был популярным мультик "Тачки" и он собирал машинки из этого мультаика.
И что он один?
Я знаю сейчас уже человека в возрасте, который в 6 лет собрал свой первый радиоприемник.
Ребенок друзей в те-же 6 лет занял 3-е место на взрослом шахматном турнире и знал несколько языков (кажется 6).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:43

  fox767676 написав:поет украинская дивчина Дария Зарицкая
и почему у каких-то безмозглых гермафродитов с эл. сигналами вместо музыки 18 млн просмотров и соответствующие площадки, а у качественных и сексуальных артисток - жалкие тысячи ?
это заговор врагов европейской цивилизации :evil:


Може тому що танцівниць під музику на пілоні, які краще танцюють більше... :roll:
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