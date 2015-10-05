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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 386387388389390 ... 392>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:19

Re: Психологія та інші цікавинки

Виталий, да, осознанная благодарность и чувство вины с детства, разные вещи, согласен
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:24

  Бетон написав:Виталий, да, осознанная благодарность и чувство вины с детства, разные вещи, согласен

Про чувство вины я конечно читал, но вживую не видел. Это какая то болезненная ответственность? Я был распиздяем и общался с такими же распиздяями.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:40

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Виталий, да, осознанная благодарность и чувство вины с детства, разные вещи, согласен

Про чувство вины я конечно читал, но вживую не видел. Это какая то болезненная ответственность?

Болезненная, это нужное слово, да.
Мне кажется, характерна детей матерей одиночек.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 11 тра, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:42

Re: Психологія та інші цікавинки

про успішність (спойлер, це економні) 30хв.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:42

  Бетон написав:Мне кажется, характерна для матерей одиночек больше
мне кажется наоборот это сильные женщины. У меня к ним уважение 87 уровня. В нашем обществе им вдвойне тяжело. 90% мужиков "мамы с довеском" на постоянку не интересуют. Хоть бери и самому на всех женись ) шутка.


  Бетон написав:Я всю жизнь чего-то достигаю. Вершин мне не покорить, я постоянно соревнуюсь с собой. Во всем, в спорте, учёбе, деньгах.
кстати по вам видно что достижений у вас много. Даже если бы вы ничего о себе не рассказывали. По структуре мышления, строгим границам и отношению к некоторым вещам.


НЕ КОМПЛИМЕНТ (я мужикам комплименты не делаю, никакой эмпатии как тут правильно заметили)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:48

  flyman написав:про успішність (спойлер, це економні) 30хв.

Видео не смотрел, но на всякий случай запрошу анекдот 😁
Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.
Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:

– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?
Мужчина:
– Конечно.
Журналист:
– Как давно Вы курите?
– Да лет 20 уже.
– А какую марку сигарет?
– Лаки Страйк.
– И сколько сигарет в день?
-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.
Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:
– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.
Мужчина:
– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?
Журналист:
– Конечно.
Мужчина:
– А Вы сами курите?
– Нет.
– А небоскреб у Вас есть?
– Нет.
– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:53

Re: Психологія та інші цікавинки

Faceless, ви знали, що чудова умиротворююча пісня Siren of the Woods була написана стародавньою аккадською мовою

https://youtu.be/W-Xp2LWbubA?si=WPQjJsd7jylEyn-s
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:55

Re: Психологія та інші цікавинки

  _Mykola_ написав:Може тому що танцівниць під музику на пілоні, які краще танцюють більше...


перглядів насправді 25 млн ;)


fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:57

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Я знаю сейчас уже человека в возрасте, который в 6 лет собрал свой первый радиоприемник
что то невероятное если собирал по схеме и сам. Я собирал усилители и другую фигню вместе с отцом, любил "ремонтировать" магнитофон и телевизор когда они ломались.
  rjkz написав:, многие дети, с которыми мой старший общался, интересовались динозаврами.
Интерес к машинам был от того, что он хотел стать автогонщиком, а им он хотел стать, возможно, потому что тогда был популярным мультик "Тачки" и он собирал машинки из этого мультаика.
И что он один?
не нужно обесценивать. Для детей нормы ну очень размытые. У вас действительно уникальные дети. По большому счету все люди уникальные при наличии познавательных интересов рано или поздно этот интерес к чему нибудь приводит. А если такого интереса нет жизнь печальна. Без интересов ребенок удобный, сидит в уголке ничего не просит, листает комиксы или возится с какой то игрушкой, таких детей обычно на улицу не вытолкаешь, первые ласточки - проблемы с социализацией и коммуникациями в подростковом возрасте. Далее проблемы в семье и на работе. Такая семья как правило, быстро распадается. Потому что один из супругов ведёт себя как сосед, пришел лег на диван, может за вечер 3 слова не сказать, тем более не спросит как прошел день, что нового и т.д.


1. Ничего неверояттного. Этот человек впоследствии увлекся электротехникой, закончил КПИ, и проработал много лет в этой сфере. Просто у каждого свои интересы. Есть дети, которые с детства ходили на рыбалку и потом свою жизнь без этого не представляют.
2. Я был ярко выраженный "удобный" ребенок. Интроверт дальше некуда. Читал книги просто пачками, у моих родителей была огромная библиотека. Потом уже у меня была своя библиотека. Занимался спортом, учился. Никаких банд. Но подойти к незнакомому человеку и начать разговор - неразрешимая проблема. Со временем это прошло.
Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
Я-бы уже бегал в поисках специалистов, если-бы не помнил себя. Да, это болезненный процесс, но не невозможный.
Семья, по моим наблюдениям, это то, что закладыывается в детстве в семье мамы и папы. Дети, выросшие в полных семьях с гармоничными отношениями родителей, пытаются вносить это в свои собтсвенные семьи. Дети выросшие в неполных семьях или в семьях с сильными проблемами или не создают свои семьи или эти семьи могут не выдерживать испытания временем. Я сейчас не хочу никого из форумчан задеть. Есть абсолютно противоположные случаи. Я пишу только о том горизонте, который могу наблюдать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:58

Re: Психологія та інші цікавинки

Мелодік-металісти, а як вам таке ?

fox767676
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