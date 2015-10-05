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Додано: Нед 11 тра, 2025 16:19
Re: Психологія та інші цікавинки
Виталий, да, осознанная благодарность и чувство вины с детства, разные вещи, согласен
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:24
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:40
Болезненная, это нужное слово, да.
Мне кажется, характерна детей матерей одиночек.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 11 тра, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:42
Re: Психологія та інші цікавинки
про успішність (спойлер, це економні) 30хв.
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:42
мне кажется наоборот это сильные женщины. У меня к ним уважение 87 уровня. В нашем обществе им вдвойне тяжело. 90% мужиков "мамы с довеском" на постоянку не интересуют. Хоть бери и самому на всех женись ) шутка.
кстати по вам видно что достижений у вас много. Даже если бы вы ничего о себе не рассказывали. По структуре мышления, строгим границам и отношению к некоторым вещам.
НЕ КОМПЛИМЕНТ (я мужикам комплименты не делаю, никакой эмпатии как тут правильно заметили)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:48
Видео не смотрел, но на всякий случай запрошу анекдот 😁
Идет по Нью-Йорку журналист газеты «Грин Пис» и видит, около небоскреба стоит пожилой мужчина и курит сигарету.
Журналист подходит к нему, представляется и спрашивает:
– Извините, можно я Вам задам несколько вопросов?
Мужчина:
– Конечно.
Журналист:
– Как давно Вы курите?
– Да лет 20 уже.
– А какую марку сигарет?
– Лаки Страйк.
– И сколько сигарет в день?
-Примерно пачку, если нервничаю, то полторы.
Журналист достает калькулятор, что-то прикидывает и говорит:
– Вот если бы Вы не курили, то на эти деньги Вы могли бы купить вот этот небоскреб.
Мужчина:
– Правда? Как интересно. А можно я Вам задам вопрос?
Журналист:
– Конечно.
Мужчина:
– А Вы сами курите?
– Нет.
– А небоскреб у Вас есть?
– Нет.
– Вот видите… А я курю и небоскреб этот мой…
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:53
Re: Психологія та інші цікавинки
Faceless, ви знали, що чудова умиротворююча пісня Siren of the Woods була написана стародавньою аккадською мовою
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:55
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:57
1. Ничего неверояттного. Этот человек впоследствии увлекся электротехникой, закончил КПИ, и проработал много лет в этой сфере. Просто у каждого свои интересы. Есть дети, которые с детства ходили на рыбалку и потом свою жизнь без этого не представляют.
2. Я был ярко выраженный "удобный" ребенок. Интроверт дальше некуда. Читал книги просто пачками, у моих родителей была огромная библиотека. Потом уже у меня была своя библиотека. Занимался спортом, учился. Никаких банд. Но подойти к незнакомому человеку и начать разговор - неразрешимая проблема. Со временем это прошло.
Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
Я-бы уже бегал в поисках специалистов, если-бы не помнил себя. Да, это болезненный процесс, но не невозможный.
Семья, по моим наблюдениям, это то, что закладыывается в детстве в семье мамы и папы. Дети, выросшие в полных семьях с гармоничными отношениями родителей, пытаются вносить это в свои собтсвенные семьи. Дети выросшие в неполных семьях или в семьях с сильными проблемами или не создают свои семьи или эти семьи могут не выдерживать испытания временем. Я сейчас не хочу никого из форумчан задеть. Есть абсолютно противоположные случаи. Я пишу только о том горизонте, который могу наблюдать.
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:58
Re: Психологія та інші цікавинки
Мелодік-металісти, а як вам таке ?
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