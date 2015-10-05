Додано: Нед 11 тра, 2025 16:57

Wirująświatła написав: rjkz написав: Я знаю сейчас уже человека в возрасте, который в 6 лет собрал свой первый радиоприемник Я знаю сейчас уже человека в возрасте, который в 6 лет собрал свой первый радиоприемник что то невероятное если собирал по схеме и сам. Я собирал усилители и другую фигню вместе с отцом, любил "ремонтировать" магнитофон и телевизор когда они ломались. rjkz написав: , многие дети, с которыми мой старший общался, интересовались динозаврами.

Интерес к машинам был от того, что он хотел стать автогонщиком, а им он хотел стать, возможно, потому что тогда был популярным мультик "Тачки" и он собирал машинки из этого мультаика.

И что он один? , многие дети, с которыми мой старший общался, интересовались динозаврами.Интерес к машинам был от того, что он хотел стать автогонщиком, а им он хотел стать, возможно, потому что тогда был популярным мультик "Тачки" и он собирал машинки из этого мультаика.И что он один? не нужно обесценивать. Для детей нормы ну очень размытые. У вас действительно уникальные дети. По большому счету все люди уникальные при наличии познавательных интересов рано или поздно этот интерес к чему нибудь приводит. А если такого интереса нет жизнь печальна. Без интересов ребенок удобный, сидит в уголке ничего не просит, листает комиксы или возится с какой то игрушкой, таких детей обычно на улицу не вытолкаешь, первые ласточки - проблемы с социализацией и коммуникациями в подростковом возрасте. Далее проблемы в семье и на работе. Такая семья как правило, быстро распадается. Потому что один из супругов ведёт себя как сосед, пришел лег на диван, может за вечер 3 слова не сказать, тем более не спросит как прошел день, что нового и т.д. что то невероятное если собирал по схеме и сам. Я собирал усилители и другую фигню вместе с отцом, любил "ремонтировать" магнитофон и телевизор когда они ломались.не нужно обесценивать. Для детей нормы ну очень размытые. У вас действительно уникальные дети. По большому счету все люди уникальные при наличии познавательных интересов рано или поздно этот интерес к чему нибудь приводит. А если такого интереса нет жизнь печальна. Без интересов ребенок удобный, сидит в уголке ничего не просит, листает комиксы или возится с какой то игрушкой, таких детей обычно на улицу не вытолкаешь, первые ласточки - проблемы с социализацией и коммуникациями в подростковом возрасте. Далее проблемы в семье и на работе. Такая семья как правило, быстро распадается. Потому что один из супругов ведёт себя как сосед, пришел лег на диван, может за вечер 3 слова не сказать, тем более не спросит как прошел день, что нового и т.д.

1. Ничего неверояттного. Этот человек впоследствии увлекся электротехникой, закончил КПИ, и проработал много лет в этой сфере. Просто у каждого свои интересы. Есть дети, которые с детства ходили на рыбалку и потом свою жизнь без этого не представляют.2. Я был ярко выраженный "удобный" ребенок. Интроверт дальше некуда. Читал книги просто пачками, у моих родителей была огромная библиотека. Потом уже у меня была своя библиотека. Занимался спортом, учился. Никаких банд. Но подойти к незнакомому человеку и начать разговор - неразрешимая проблема. Со временем это прошло.Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.Я-бы уже бегал в поисках специалистов, если-бы не помнил себя. Да, это болезненный процесс, но не невозможный.Семья, по моим наблюдениям, это то, что закладыывается в детстве в семье мамы и папы. Дети, выросшие в полных семьях с гармоничными отношениями родителей, пытаются вносить это в свои собтсвенные семьи. Дети выросшие в неполных семьях или в семьях с сильными проблемами или не создают свои семьи или эти семьи могут не выдерживать испытания временем. Я сейчас не хочу никого из форумчан задеть. Есть абсолютно противоположные случаи. Я пишу только о том горизонте, который могу наблюдать.