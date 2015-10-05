rjkz написав:Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
можно я вам дам совет? Если нет РАС социализация решается легко. Ему нужно неформальное общение. Где правила размыты. Где от него могут отвернутся и перестать с ним общаться (тоже ценный опыт на будущее как себя вести). И главное не переживайте за буллинг. В неформальных группах его нет. Это невозможно. Конечно я не имею в виду банды, это продукт бедности 90х. Места где собираются подростки, скейтодромы или музыканты. Не все же в интернетах сидят.
Бетон написав:ребёнок не должен быть ни за что вдячным. Вы рожали его для него.
Ребёнок должен быть счастлив без чувства вины
Госпади, Бетон. Прекрати жить эмоциями и начни думать. Контекст вдячни там расписан . Чтоб тебе еще примитивней донести, привожу еще пример употребления этого слова. Масажист , які масажує обличчя каже «у вас «вдячна» шкіра». Тобто це означає «я бачу на обличчі результат».
я не вам. Я ж вашу цитату не вставлял.
просто к слову, вспомнил "вдячнисть", в целом, как многие родители учат чувству вины
Маю тут Бетона підтримати. Я розумію про що він. Це ціла категорія батьків, що починаючи з дитинства і до самої смерті втирають дітям, як багато вони заради них пожертвували, не дожили, не дорозважались, недовідпочили, від себе відірвали, і навʼязують почуття провини дітям. Наче вони якась інвестиція, жертва, на яку колись пішли, і тепер мають сплачувати цей рахунок. Це капець токсична штука, але нажаль такою хєрней страждають дуже багато хто
Faceless написав:торговий? Самі писали, як підлітком електричками їздили торгувати в Поляндію
Ездил автобусами типа танцевальный коллектив. В котором никто не танцевал. Электричек в Польшу не помню, такое вообще было? Ну и какой это талант, я ж ниче не заработал. Оделся без помощи родителей и всё. У меня в 13-14 были кожанные куртки, несколько пар джинсов, тенниски лакостэ. У сверстников столько одежды не было. Весь талант)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Діти дійсно «вдячні» (тут контекст - «дають гарний фідбек у вигляді результату») зусиллям , які вкладають в них до 3-х років. Тому і існує у психологів «после трех уже поздно». Моя дочка теж показувала результати (нею дуже займались) , випереджаючи час і однолітків. Пізніше все вирівнялось, стала як всі. Може трохи легше все схоплює, але в принципі все виглядає як норма.
Трохи гумору:
Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны. В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии. "По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны". На самом деле - нет, они - ...наверное даже не люди, они - инструменты. Лопаты, грабли....не знаю. И Это - НЕ нормально. Остальные дети, которым уделяют внимание родители и направляют в правильном направлении, не лишая детства, становятся "как все". Кто-то чуть лучше в учебе, кто-то чуть лучше в спорте, кто-то в среднем "как все". И это - нормально. И есть дети, которыми никто не занимается. Растут как котята во дворе. Кто выживет - тот выживет. "Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным. Человек - животное социальное. И его социум формируется разными сферами. Родители - тоже часть социума. Может быть самая важная на определенном жизненном этапе. Мало того, именно этот этап зачастую задает направление всей остальной жизни. Да, бывают исключения, но "подавляющее" большинство детей вырастают в то, что определяют их стартовые позиции. Нравится это кому-то или нет.
rjkz написав:У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто. С трудом но набрали. Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет. Попробуйте.
у меня в детстве не было никаких талантов.
А торговий? Самі писали, як підлітком електричками їздили торгувати в Поляндію
Там легенда не без огріхів… З 13 років почав їздити до Польщі і мав власні гроші, а в 14 відправляв дітей красти їжу для себе. Акторський талант «дядя трогав нижче живота» теж дорогого вартий. Навіть якщо він грав у цьому театрі не сам, а був художнім керівником у молодших.