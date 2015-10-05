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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 387388389390391392>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:59

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:00

Подросток грубит и хамит: что делать родителям — советы психолога

https://mixnews.lv/lady/2025/05/09/podr ... psihologa/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:05

  fox767676 написав:Мелодік-металісти, а як вам таке ?


Такого не может быть.
Сейчас в зале играет эта песня в наушниках, не ты прикинь
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:05

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  rjkz написав:У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.
С трудом но набрали.
Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.
Попробуйте.
у меня в детстве не было никаких талантов.
А торговий? Самі писали, як підлітком електричками їздили торгувати в Поляндію
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:07

  rjkz написав:Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
можно я вам дам совет? Если нет РАС социализация решается легко. Ему нужно неформальное общение. Где правила размыты. Где от него могут отвернутся и перестать с ним общаться (тоже ценный опыт на будущее как себя вести). И главное не переживайте за буллинг. В неформальных группах его нет. Это невозможно. Конечно я не имею в виду банды, это продукт бедности 90х. Места где собираются подростки, скейтодромы или музыканты. Не все же в интернетах сидят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:09

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:ребёнок не должен быть ни за что вдячным.
Вы рожали его для него.

Ребёнок должен быть счастлив без чувства вины


Госпади, Бетон.
Прекрати жить эмоциями и начни думать.
Контекст вдячни там расписан .
Чтоб тебе еще примитивней донести, привожу еще пример употребления этого слова.
Масажист , які масажує обличчя каже «у вас «вдячна» шкіра».
Тобто це означає «я бачу на обличчі результат».

я не вам. Я ж вашу цитату не вставлял.

просто к слову, вспомнил "вдячнисть", в целом, как многие родители учат чувству вины
Маю тут Бетона підтримати. Я розумію про що він. Це ціла категорія батьків, що починаючи з дитинства і до самої смерті втирають дітям, як багато вони заради них пожертвували, не дожили, не дорозважались, недовідпочили, від себе відірвали, і навʼязують почуття провини дітям. Наче вони якась інвестиція, жертва, на яку колись пішли, і тепер мають сплачувати цей рахунок.
Це капець токсична штука, але нажаль такою хєрней страждають дуже багато хто
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:09

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Сейчас в зале играет эта песня в наушниках, не ты прикинь


я верю во всякое трансцедентое\трансцедентальное
но конкретно в этом случае, мы 99% оттолкнулись от "аккадский" и перешли к другим "древностям"
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:10

  Faceless написав:торговий? Самі писали, як підлітком електричками їздили торгувати в Поляндію
Ездил автобусами типа танцевальный коллектив. В котором никто не танцевал. Электричек в Польшу не помню, такое вообще было? Ну и какой это талант, я ж ниче не заработал. Оделся без помощи родителей и всё. У меня в 13-14 были кожанные куртки, несколько пар джинсов, тенниски лакостэ. У сверстников столько одежды не было. Весь талант)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 11 тра, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:10

  Hotab написав:rjkz



Діти дійсно «вдячні» (тут контекст - «дають гарний фідбек у вигляді результату») зусиллям , які вкладають в них до 3-х років. Тому і існує у психологів «после трех уже поздно».
Моя дочка теж показувала результати (нею дуже займались) , випереджаючи час і однолітків. Пізніше все вирівнялось, стала як всі. Може трохи легше все схоплює, але в принципі все виглядає як норма.

Трохи гумору:

Зображення


Ну, "как все", думаю, имеет свои диапазоны.
В Китае детей в очень раннем возрасте забирают от родителей и они живут в спортивных интернатах, где их 24/7 готовят к единственной цели в жизни - стать олимпискими чемпионами во славу коммунистической партии.
"По дороге" отбраковывается 90+%. Часть детей становится инвалидами, допускаю, что кто- то гибнет. Но вон-те 10-% - они не как все. Они типа "уникальны".
На самом деле - нет, они - ...наверное даже не люди, они - инструменты. Лопаты, грабли....не знаю. И Это - НЕ нормально.
Остальные дети, которым уделяют внимание родители и направляют в правильном направлении, не лишая детства, становятся "как все". Кто-то чуть лучше в учебе, кто-то чуть лучше в спорте, кто-то в среднем "как все". И это - нормально.
И есть дети, которыми никто не занимается. Растут как котята во дворе. Кто выживет - тот выживет. "Банды" - из той-же оперы. Я НЕ считаю это нормальным.
Человек - животное социальное. И его социум формируется разными сферами. Родители - тоже часть социума. Может быть самая важная на определенном жизненном этапе. Мало того, именно этот этап зачастую задает направление всей остальной жизни. Да, бывают исключения, но "подавляющее" большинство детей вырастают в то, что определяют их стартовые позиции. Нравится это кому-то или нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:10

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  rjkz написав:У нас со старшим в года 4 был типа челлендж - назвать 100 марок авто.
С трудом но набрали.
Правда, это включая грузовики и марки, которых уже нет.
Попробуйте.
у меня в детстве не было никаких талантов.
А торговий? Самі писали, як підлітком електричками їздили торгувати в Поляндію

Там легенда не без огріхів… З 13 років почав їздити до Польщі і мав власні гроші, а в 14 відправляв дітей красти їжу для себе.
Акторський талант «дядя трогав нижче живота» теж дорогого вартий. Навіть якщо він грав у цьому театрі не сам, а був художнім керівником у молодших.
Hotab
 
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